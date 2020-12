Regulador británico aprobó la vacuna de Pfizer contra el Covid-19

Los reguladores británicos han aprobado la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por la empresa estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech para su uso en el Reino Unido.

Con el visto bueno de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos (MHRA, en inglés), el Reino Unido se convierte en el primer país del mundo en iniciar la vacunación de la población contra el coronavirus la próxima semana, según informó este miércoles el ministerio británico de Sanidad.

En los ensayos clínicos, de los que se informó en las últimas semanas, la vacuna ha demostrado ser un 95 por ciento efectiva y con buenos resultados para todas las personas, tanto jóvenes como ancianos.

"El Gobierno ha aceptado hoy la recomendación de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos (MHRA) de aprobar para su uso la vacuna contra la Covid-19 Pfizer/BioNTech. Esto sigue a meses de rigurosos ensayos clínicos y un exhaustivo análisis sobre los datos por parte de los expertos de la MHRA", señaló un comunicado divulgado por el Ministerio de Sanidad.

Today’s positive news from @MHRAgovuk means once the final hurdles are cleared and the #COVIDVaccine arrives in England’s hospitals, #OurNHSPeople will begin offering people this ground-breaking jab across the country in the coming weeks and months. https://t.co/H2blGI0viE pic.twitter.com/LQnd8Wptri