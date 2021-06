14:47 - | Daza tras denuncia de mujer que acusó no haber sido vacunada: Tenemos antecedentes de lo que pasó en Huechuraba. La persona ya fue inoculada y la seremi se encuentra investigando #CooperativaEnCasa

14:33 - | Ministro Paris y cuestionamientos al Pase de Movilidad: "No consideramos que fue un error. Lo importante es que este pase da mayor libertad, pero también mayor responsabilidad" #CooperativaEnCasa

14:18 - | Ministro Paris y cambios en el pase de movilidad: Además, las personas que vivan en comunas en cuarentena no podrán usar el pase para realizar viajes interregionales #CooperativaEnCasa

"Quienes estén en comunas en cuarentena solo podrán usar el #PaseDeMovilidad en su comuna y no podrán trasladarse a otras regiones ni comunas. Las personas en Transición no podrán ir a comunas en cuarentena y podrán hacer traslado interregional" . Ministro @DrEnriqueParis pic.twitter.com/ZvwNRaYLim

10:52 - | Sergio Vargas, médico líder del estudio de la vacuna AstraZeneca en Chile: Hay riesgos como en todas las vacunas, pero ésta es una de las más estudiadas del mundo, así que no me extraña que los riesgos se conozcan #CooperativaEnCasa

10:47 - | [En vivo] Sergio Vargas, médico líder del estudio de la vacuna AstraZeneca en Chile: En el análisis del país hay efectos adversos relevantes, pero no a la vacuna, sino que al grupo placebo #CooperativaEnCasa

19:31 - | [En vivo] Director del Hospital El Carmen: De todos los respiradores que recibimos sólo hemos devuelto dos, que no sé si corresponderán a ese grupo (a los donados por la CPC), por un problema técnico y fueron repuestos por otros

19:21 - | [En vivo] Director del Hospital El Carmen: El perfil de pacientes Covid que está ingresando hoy es más joven. Además, todos quienes están ventilados en este hospital no han sido vacunados y tienen 50 años promedio #CooperativaEnCasa

19:20 - | [En vivo] Director del Hospital El Carmen: Tenemos hospitalizados a 50 pacientes Covid en Urgencias. No tenemos pacientes en ambulancias retenidas esperando ingreso, eso aquí no ha pasado #CooperativaEnCasa

19:19 - | [En vivo] Director del Hospital El Carmen: Nuestra situación es compleja, tenemos 102 pacientes hospitalizados. No hay colapso, porque estamos atendiendo pacientes, pero es una situación muy difícil #CooperativaEnCasa

17:37 - | #CooperativaEnCasa Juan Sutil y ventiladores: Cualquier dinero invertido en la salud y vida de los chilenos está bien invertido y no me arrepiento de eso. Me siento muy orgulloso de haberlo hecho