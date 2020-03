Reyes y gobierno español se somete a pruebas del coronavirus

Los reyes de España se sometieron este jueves a la prueba del coronavirus como medida de prevención indicada por las autoridades sanitarias y sus resultados serán comunicados públicamente, informó la Casa Real.

La decisión se adoptó en función de las recientes actividades públicas que los reyes Felipe VI y Letizia mantuvieron últimamente.

El anuncio se produce después de que se informara de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, dio positivo por el virus, lo que colocó en cuarentena a su pareja, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

Montero anunció por redes sociales que se encuentra bien y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, pero su caso hizo que todo el Ejecutivo se realizara las pruebas y que la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de este jueves cuente solo con los miembros imprescindibles.

La Casa Real informó este viernes de los resultados de esas pruebas a las que se sometieron Felipe VI y la reina Letizia, las que dieron negativo.

Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien.