Una ruidosa y concurrida fiesta tuvo lugar el sábado en el condominio Reserva de Huilquilimu de Talca, la que no pudo ser fiscalizada porque los presentes no le abrieron el portón a Carabineros ni a los fiscalizadores de la Seremi de Salud, quienes debieron, al cabo de un rato, retirarse impotentes. Un video grabado por uno de los vecinos será usado para el sumario sanitario a los dueños de la opulenta casa. Además, la Fiscalía del Maule inició una investigación penal por esta fiesta clandestina, que no hizo demasiado esfuerzo por ocultarse.

