Siete comunas de la RM y dos de Valparaíso comienzan hoy el desconfinamiento gradual

A partir de las 5:00 horas de este martes, nueve comunas del centro del país -siete de la Región Metropolitana y dos de Valparaíso- dejarán la cuarentena y avanzarán a la segunda fase del plan "Paso a paso" establecido por el Gobierno para aliviar las restricciones sanitarias en medio de la pandemia del coronavirus.

Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, La Reina, en el sector oriente de Santiago, junto a Colina y Tiltil, en el extrarradio capitalino, además San Felipe y San Antonio, levantarán el encierro domiciliario preventivo.

El avance hacia la segunda de cinco fases en el programa de apertura, la etapa de "Transición", implica entre otras medidas la capacidad de salir a la calle desde este mismo martes, aunque la cuarentena se mantendrá en fines de semana y festivos, así como el toque de queda nocturno a nivel nacional, que se mantiene vigente todos los días, dice el instructivo "Paso a paso" (ver archivo adjunto).

Las reuniones de personas serán solo de cinco personas en interior y de 10 en el exterior, y la libertad de movilidad en estas zonas no permite a sus ciudadanos desplazarse a otras comunas que siguen en cuarentena.

En tanto, la Región de La Araucanía pasará a partir de las 05:00 horas a la cuarta fase, la etapa "Apertura inicial", y se sumará a las también sureñas regiones de Los Ríos y Aysén en esta situación, que ya permite retomar ciertas actividades de menor riesgo de contagio y minimiza las aglomeraciones.

Del otro lado de la realidad de la pandemia, cuatro nuevas comunas -Copiapó, La Calera, La Cruz e Isla de Maipo- pasaron a fase de cuarentena a las 22:00 horas de ayer lunes por el aumento de casos.

ESPACIO PÚBLICO: DESCONFINAMIENTO SE HIZO "ANTES DE TIEMPO"

Espacio Público dio a conocer este lunes por la noche su nuevo "Informe sobre la evolución de la epidemia de Covid-19 en Chile", un reporte donde el centro de estudios calificó el comienzo del confinamiento como apresurado.

"Creemos que se está dando este paso antes de tiempo, porque el sistema de trazabilidad existente en la actualidad no será capaz de mantener los niveles de contagio bajos y detectar rápidamente brotes que puedan requerir medidas restrictivas", señala el documento del think tank independiente.

El texto advierte que "dado que transcurren en promedio dos semanas entre el contagio y el resultado de un test PCR positivo, los contagios reportados diariamente seguirán cayendo durante una quincena sin que esto signifique nada respecto del impacto de las medidas de desconfinamiento" y, por lo tanto, "recién a mediados de agosto veremos si las cifras de contagios se mantendrán en niveles bajos o volverán a subir".

"Nos preocupa que tengamos un rebrote, no porque sea inevitable, sino porque se dio inicio al desconfinamiento sin escuchar a la mayoría de los expertos que aconsejaban no hacerlo todavía", acota.

Para Espacio Público, "sin un sistema de TTA (testear, trazar y aislar) que demuestre su capacidad de cortar dichas cadenas a tiempo es imposible que la iniciativa sea nuestra".

Tal como planteó en el informe pasado, el centro de estudios manifestó sus dudas sobre de que tal control exista en las comunas que salen de la cuarentena este martes, las cuales -según dijo- "residen en el hecho de que el sistema de TTA no estaría funcionando a los niveles que se requieren, que los índices de trazabilidad entregados en el informe epidemiológico de hace una semana no incluyen la información que se espera para índices de este tipo y que la información que se entrega no corresponde a la realidad".

"Existen también dudas sobre el tiempo que se está demorando la entrega de resultados de los exámenes PCR y el tiempo necesario para trazar a los contactos cercanos", añade.

Y recalca: "Sólo recuperaremos la iniciativa frente al virus cuando seamos capaces como país de realizar una detección pronta de la enfermedad y un estricto y oportuno seguimiento de la gran mayoría de los casos, con trazado y aislamiento incluidos. Y la única manera de lograrlo es, primero, bajar la cantidad de casos hasta un nivel que sean manejables y, segundo, mediante un esfuerzo de gestión que involucre un sistema de información robusto, un plan logístico y los recursos humanos y financieros necesarios para llevarlo a cabo".

"Este es un esfuerzo que tiene complejidades importantes y es entendible que el Minsal no esté en condiciones de abordarlo por sí solo, por lo cual debería contar con la asesoría de aquellas instituciones o empresas que tengan experiencia en desafíos de esta naturaleza", agrega.