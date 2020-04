Trump tras aconsejar inyección de desinfectante: Estaba siendo sarcástico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que estaba hablando "sarcásticamente" cuando sugirió que las inyecciones con desinfectante podrían ser un tratamiento contra el coronavirus, una idea que ha generado una fuerte polémica y rechazo entre la comunidad médica en EE.UU.

"Estaba haciendo una pregunta sarcástica a los reporteros como usted, simplemente para ver qué ocurriría", afirmó Trump al ser preguntado por esa afirmación durante un acto en la Casa Blanca, en el que firmó un nuevo plan de rescate de casi 500 mil millones de dólares para ayudar a hospitales y empresas frente al coronavirus.

La explicación de Trump no encaja con la proporcionada poco antes por su portavoz, Kayleigh McEnany, quien se limitó a indicar que eran los medios de comunicación quienes habían "sacado irresponsablemente de contexto" las palabras del presidente.

#BREAKING: President Trump says remarks about heat, light, disinfectant were sarcastic: "I was asking a question sarcastically to reporters like you just to see what would happen." https://t.co/lPysHfFKBb pic.twitter.com/mtY7dZgNnj