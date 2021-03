Vacunación de adultos mayores en la Región de Antofagasta superó el 80 por ciento

Un 80,2 por ciento de los adultos mayores sobre 65 años han sido vacunados contra el Covid-19 en la Región de Antofagasta.

El porcentaje corresponde a un total de 45 mil 830 personas inoculadas, de ellas, menos de la mitad completó su inmunización recibiendo la segunda dosis.

"A la fecha poco más de 18 mil adultos mayores sobre 65 años ya recibieron su segunda dosis por lo que completaron su inmunización. El grupo que falta está en proceso de recibirla y esperamos que lo hagan lo antes posible", señaló Rossana Diaz, seremi de Salud.

La titular regional de salud agregó "queremos sobrepasar por mucho esa meta. Nos queda el grupo más duro, aquellos que no quieren vacunarse, que no pueden acudir a los centros de vacunación porque están postrados o porque no tienen como movilizarse. A ellos hay que convencerlos que las vacunas son seguras, ir a vacunarlos a domicilio o facilitarles su movilización hasta los centros de vacunación".

Al respecto, Marcos Vivanco, Seremi de Gobierno dijo que "es un hito muy relevante para nuestra región, sin duda, pero eso en ningún caso puede significar un relajo en nuestro trabajo. Estamos 100% enfocados en llevar adelante este proceso de manera rápida y ordenada, aun tenemos un gran desafío por delante".

En las comunas de Antofagasta, Mejillones, Taltal y San Pedro de Atacama la meta del 80 por ciento fue superada, las otras en cambio, aún no lo han logrado, alcanzando María Elena un 71,7 por ciento, Ollague un 76,7, a un 77,7 por ciento llega Calama y Tocopilla 78,5.

Para los adultos mayores postrados, la atención primaria se mantiene vacunando a quienes se encuentran inscritos en sus registros y la Seremi de Salud dispuso del correo vacunacovid.antofagasta@gmail.com para la solicitud de vacunación a domicilio.