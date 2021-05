Vacunas contra el Covid-19 se agotaron en la Región de Aysén por aumento de demanda

Un explosivo aumento en la demanda de vacunas contra el Covid-19 se ha registrado en la Región de Aysén, que este miércoles quedó sin stock para continuar con el proceso de inoculación.

Hasta este lunes se registraban 35.434 personas vacunadas con primera dosis y en solo cuatro días se produjo un aumento del 16,64 por ciento lo que equivale a 5.897 personas que se acercaron hasta los vacunatorios para ser inoculadas.

"Este ímpetu por las vacunas nos provocó que fueran disminuyendo las dosis disponibles. Hoy en Coyhaique se acabaron las vacunas contra el Covid-19 ya que la demanda de vacunas creció de una forma que no estaba proyectada. La tendencia de las semanas anteriores fue con un peak de 500 vacunas en un día y con un promedio de 200 a 300 vacunas diarias", explicó el doctor Franklin Fournier, subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén.

A pesar de los problemas lógisticos generados por el aumento de la demanda, la noticia es considerada como positiva por el Servicio de Salud de Aysén por el impacto que esta medida podría tener a futuro en la evolución del Covid-19.

Según explicó Fournier, el mayor interés por vacunarse "nos tiene súper contentos y esperanzados de que pronto podamos disminuir la cantidad de contagios, la cantidad de hospitalizados, las secuelas. Y no me refiero solamente a las secuelas físicas, me refiero a las emocionales, en la salud mental y las que sufren las familias con su economía".

Este jueves se informaron de 102 nuevos casos de Covid-19, 63 de ellos diagnosticados por exámenes PCR y el resto catalogado como probable. Una cifra que continúa alta y preocupa por la sobredemanda del Hospital Regional Coyhaique.

"Quedan solo un par de camas, en los últimos días hemos trasladado a otras regiones a 10 pacientes con Covid-19. Tenemos una cama en la UCI Covid, una en la UCI no Covid y dos camas en la UTI. El escenario actual es preocupante así que hay que prevenir usando mascarillas, respetando las cuarentenas, respetando la distancia social, eso a corto plazo. A largo plazo la vacunación para poder ir retornando a una vida más normal", agregó el doctor Fournier.

Durante la tarde de este jueves llegarán más de 4.000 nuevas dosis de vacunas contra el Covid-19, por lo que desde mañana la atención en los vacunatorios de la Región de Aysén debería volver a la normalidad.