Virólogo: La vacuna es una barrera más contra el Covid-19, pero no la única

El virólogo Fernando Valiente llamó a la población a mantener las medidas de autocuidado contra el Covid-19 y no confiarse con las vacunas en desarrollo, una de las cuales -la de Pfizer- comenzará a llegar a Chile a fines de diciembre.

En Lo Que Queda del Día, afirmó que "la vacuna es una barrera más, pero no la única, vamos a tener que seguir usando mascarilla y cumpliendo todas las normas de protección personal".

El también profesor asociado de la Universidad de Chile exhortó a las personas a no salir si no es necesario, a propósito de las aglomeraciones registradas durante esta jornada, principalmente en Santiago, a días de Navidad.

"Está complejo el ambiente, hay mucha gente no usando mascarilla. Hago el llamado, si no tienen que salir, no lo hagan; pero si van a salir, usen mascarilla y adecuadamente, cubriendo la nariz y toda la parte de la boca. Lleguemos a la casa y lavémonos lasmanos, etcétera", instó.

Subrayó en esa línea que "si cumplimos las medidas de protección, vamos a estar asegurándonos que al menos podamos detener los contagios".

¿NUEVA VARIANTE O CEPA?

También abordó en Cooperativa la nueva mutación del SARS-CoV-2 detectada en el Reino Unido, y aclaró, según los antecedentes conocidos hasta el momento, si se trata de una "variante" o una "cepa" de este virus de ARN.

Primero explicó que, "en términos simples, una variante tiene pocos cambios, una cepa tiene medianamente cambios y un linaje, más cambios: lo podemos ver como un árbol, que tenemos el tronco, que puede ser el linaje; unas ramitas que tienen ramas más chiquititas, que pueden ser las cepas, y después las hojas, que pueden ser las variantes".

En este caso "se habla de una variante por los cambios que tiene", en un contexto de que este SARS "ha acumulado bastantes cambios, tiene 17 mutaciones, pero es esperable que un virus de ARN mute", por lo cual "tenemos que estar muy atentos a los cambios, porque no va a dejar de pasar, es importante tenerlo en mente".

Pero destacó que, "pese a que es un virus de ARN, los cambios no son tan rápidos, son bastante lentos", a la vez que "no sabemos si se va a fijar en la población tampoco, puede desaparecer en un año más o quedarse con nosotros para siempre".

"NO ES PARA ALARMARSE"

Asimismo, aclaró que ante esta variante "no tenemos que asustarnos, no es para alarmarnos, porque los datos todavía no nos dicen si esta variante es más patogénica, es decir, genera más daño; en los estudios en laboratorio, los cambios que contiene esta variante hace que sea más infectiva, pero no necesariamente significa que sea más dañina".

Valiente, integrante del Grupo de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2 en Chile, sostuvo que "de todos los genomas que se han secuenciado no ha aparecido esta nueva variante" en nuestro país.

"Sin embargo, la cantidad de genomas que tenemos es muy poco para poder descartarlo; debemos tener una muestra representativa, temporal, geográfica, etárea", precisó, comparando que "el Reino Unido secuencia 10.000 genomas por semana, Dinamarca, 1.000 por semana, y nosotros en meses tenemos solo 700".

Pero "la capacidad está" para secuenciar en Chile, aseguró: "Este consorcio partió el 1 de junio con diferentes investigadores de universidades, en conjunto con el Instituto de Salud Público: la plataforma permitió generar 200 genomas, y el ISP también secuencia lo que les llega de diferentes partes de Chile y tienen alrededor de 500; en total, casi 700 que revelan el mapa chileno".