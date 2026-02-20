Consumo de cannabis en la adolescencia duplica el riesgo de psicosis y trastorno bipolar

Un amplio estudio publicado en JAMA Health Forum concluyó que el consumo de cannabis en la adolescencia se asocia con un riesgo significativamente mayor de desarrollar trastornos psiquiátricos graves al inicio de la adultez.

La investigación siguió a 463.396 jóvenes entre 13 y 17 años hasta los 26 y determinó que quienes reportaron consumo en el último año duplicaron el riesgo de padecer trastornos psicóticos y bipolares, además de aumentar de forma considerable la probabilidad de depresión y ansiedad. En promedio, los diagnósticos se registraron entre 1,7 y 2,3 años después del consumo.

El estudio fue realizado por investigadores de Kaiser Permanente, el Instituto de Salud Pública, la Universidad de California en San Francisco y la Universidad del Sur de California, a partir de registros electrónicos de controles pediátricos entre 2016 y 2023.

"A medida que el cannabis se vuelve más potente y se comercializa de forma más agresiva, este estudio muestra que su consumo en adolescentes se asocia con el doble de riesgo de trastornos psicóticos y bipolares, dos de las condiciones de salud mental más graves", advirtió Lynn Silver, coautora del trabajo.

Por su parte, la autora principal, Kelly Young-Wolff, señaló: "Incluso considerando problemas de salud mental previos y el uso de otras sustancias, los adolescentes que consumían cannabis tenían un riesgo mucho mayor de desarrollar patologías psiquiátricos", afirmó, y añadió que "es imperativo que padres e hijos cuenten con información basada en evidencia sobre los riesgos".