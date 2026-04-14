Detectan influenza aviar en cisne de cuello negro en humedal de Los Ríos

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) detectó la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5N1 en un cisne de cuello negro dentro del Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo, en el Humedal del Río Cruces, en la Región de Los Ríos.

Este hallazgo, realizado el pasado 9 de abril, llevó a la implementación inmediata de medidas de vigilancia sanitaria y monitoreo en todo el sector para realizar un seguimiento preventivo de la situación, indicó Conaf.

La institución activó los protocolos de seguridad y vigilancia en el área protegida, tras recibir los reportes iniciales de aves con síntomas compatibles con la enfermedad.

Debido a que el santuario es un espacio de libre tránsito y su geografía dificulta un cierre total de los accesos, Conaf pidió adoptar medidas de resguardo personal durante la permanencia en la zona.

¿Contagio a humanos?

Conaf indicó que aunque la probabilidad de transmisión a las personas es baja, el contagio puede ocurrir por contacto directo o indirecto con secreciones y excreciones de aves afectadas.

Por ello, agregó, es fundamental mantener distancia y evitar cualquier tipo de manipulación de aves:

Comportamientos inusuales

Signos de desorientación

Aves muertas

La prevención, remarcó Conaf, es la herramienta principal para evitar la dispersión del virus. "Se hace un llamado a la comunidad y al turismo local a tomar los resguardos correspondientes, a no manipular ni acercarse a las aves silvestres vivas o muertas", añadió.

Ante cualquier sospecha, el organismo llamó a la población a informar de inmediato a través de los siguientes canales: