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Tópicos: Sociedad | Salud | Gripes

Detectan influenza aviar en cisne de cuello negro en humedal de Los Ríos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Conaf pidió adoptar medidas de resguardo personal durante la permanencia en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo.

Detectan influenza aviar en cisne de cuello negro en humedal de Los Ríos
 Luis Villasmil en Unsplash
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El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) detectó la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5N1 en un cisne de cuello negro dentro del Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo, en el Humedal del Río Cruces, en la Región de Los Ríos.

Este hallazgo, realizado el pasado 9 de abril, llevó a la implementación inmediata de medidas de vigilancia sanitaria y monitoreo en todo el sector para realizar un seguimiento preventivo de la situación, indicó Conaf.

La institución activó los protocolos de seguridad y vigilancia en el área protegida, tras recibir los reportes iniciales de aves con síntomas compatibles con la enfermedad.

Debido a que el santuario es un espacio de libre tránsito y su geografía dificulta un cierre total de los accesos, Conaf pidió adoptar medidas de resguardo personal durante la permanencia en la zona.

¿Contagio a humanos?

Conaf indicó que aunque la probabilidad de transmisión a las personas es baja, el contagio puede ocurrir por contacto directo o indirecto con secreciones y excreciones de aves afectadas.

Por ello, agregó, es fundamental mantener distancia y evitar cualquier tipo de manipulación de aves:

  • Comportamientos inusuales
  • Signos de desorientación
  • Aves muertas

La prevención, remarcó Conaf, es la herramienta principal para evitar la dispersión del virus. "Se hace un llamado a la comunidad y al turismo local a tomar los resguardos correspondientes, a no manipular ni acercarse a las aves silvestres vivas o muertas", añadió.

Ante cualquier sospecha, el organismo llamó a la población a informar de inmediato a través de los siguientes canales:

  • Canal prioritario (sábados, domingos y festivos): Llame al Call Center especial al teléfono +56938663611, disponible de 09:00 a 18:00 horas (y de lunes a viernes en horario extendido de 18:00 a 21:00 horas).
  • Consultas de lunes a viernes: Contacte a la central telefónica 223451100, en horario de 09:00 a 18:00 horas.
  • Contacto digital: Denuncias al mail oficina.informaciones@sag.gob.cl.
  • Atención presencial: Acudir directamente a la Oficina SAG más cercana a su domicilio.

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