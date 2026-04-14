Detectan influenza aviar en cisne de cuello negro en humedal de Los Ríos
Conaf pidió adoptar medidas de resguardo personal durante la permanencia en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo.
Conaf pidió adoptar medidas de resguardo personal durante la permanencia en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo.
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) detectó la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5N1 en un cisne de cuello negro dentro del Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo, en el Humedal del Río Cruces, en la Región de Los Ríos.
Este hallazgo, realizado el pasado 9 de abril, llevó a la implementación inmediata de medidas de vigilancia sanitaria y monitoreo en todo el sector para realizar un seguimiento preventivo de la situación, indicó Conaf.
La institución activó los protocolos de seguridad y vigilancia en el área protegida, tras recibir los reportes iniciales de aves con síntomas compatibles con la enfermedad.
Debido a que el santuario es un espacio de libre tránsito y su geografía dificulta un cierre total de los accesos, Conaf pidió adoptar medidas de resguardo personal durante la permanencia en la zona.
Conaf indicó que aunque la probabilidad de transmisión a las personas es baja, el contagio puede ocurrir por contacto directo o indirecto con secreciones y excreciones de aves afectadas.
Por ello, agregó, es fundamental mantener distancia y evitar cualquier tipo de manipulación de aves:
La prevención, remarcó Conaf, es la herramienta principal para evitar la dispersión del virus. "Se hace un llamado a la comunidad y al turismo local a tomar los resguardos correspondientes, a no manipular ni acercarse a las aves silvestres vivas o muertas", añadió.
Ante cualquier sospecha, el organismo llamó a la población a informar de inmediato a través de los siguientes canales: