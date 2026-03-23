Ozempic genérico: India ya vende versión más económica y Chile alista "Selfix"

La industria farmacéutica de la India comenzó a comercializar sus primeras versiones genéricas de los fármacos para perder peso y tratar la diabetes, apenas 24 horas después de que expirara la patente de la firma danesa Novo Nordisk sobre la semaglutida, el compuesto base de los populares Ozempic y Wegovy.

Entre los países donde también se terminará la patente se encuentra Chile, China, Canadá, Brasil, Turquía y Sudáfrica, lo que ha motivado el desarrollo de un medicamento genérico en base a la semaglutida. No obstante, en Estados Unidos y Europa la innovación de la empresa danesa se mantendrá hasta 2030, debido a protecciones regulatorias.

"Dr. Reddy's anuncia el lanzamiento de la primera inyección de semaglutida aprobada por el DCGI (Controlador General de Fármacos de la India) en la India, Obeda", indicó la marca en un comunicado, recordando que fue una de las primeras en recibir la aprobación del DCGI hace meses y convirtiéndose en una de las mayores firmas farmacéuticas indias que lanzó al mercado su propia versión de Ozempic, que sale bajo el nombre de Obeda.

Por su parte, "Glenmark anunció hoy el lanzamiento de GLIPIQ en la India para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2", indicó en un comunicado este gigante del sector farmacéutico indio, que ha sacado también su versión de Ozempic, que recibirá el nombre comercial de GLIPIQ.

En paralelo, "Sun Pharma lanza su inyección de semaglutida bajo las marcas Noveltreat y Sematrinity en la India", detalló la farmacéutica india, que ha sacado bajo estos dos nombres su propia versión de Ozempic y Wegovy.

El coste esperado del tratamiento semanal con los viales de GLIPIQ, de Glenmark, oscilará entre las 325 y 440 rupias (entre 3.200 y 4.400 pesos chilenos). Por su parte, Dr. Reddy's detalló que cada pluma de Obeda ofrecerá un mínimo de cuatro dosis, por lo que el coste para el paciente será de 4.200 rupias (unos 41.370 pesos chilenos) al mes.

En el caso de Sun Pharma, los costes de la terapia semanal oscilarán entre las 900 y 2.000 rupias (entre 9.000 y 19.800 pesos chilenos) para su versión de Wegovy, Noveltreat y entre 750 y 1.300 rupias (entre 7.400 y 12.800 pesos chilenos) para su equivalente a Ozempic, Sematrinity.

Con estos lanzamientos, las tres farmacéuticas indias ofrecerán alternativas significativamente más baratas, reduciendo el coste del tratamiento hasta en un 80 % en comparación con las marcas originales que mantenía bajo la patente Novo Nordisk.

De acuerdo a La Tercera, Laboratorio Chile anunció que lanzarán el primer fármaco genérico de semaglutida, bajo el nombre de "Selfix", a un precio "significativamente" más bajo que el original durante el primer semestre de 2026. No obstante, todavía se encuentra en proceso de evaluación por el Instituto de Salud Pública (ISP).

El precio de Ozempic en el país ronda entre los $188.000 y $335.000, dependiendo de la concentración.

Diferencias entre el original y el genérico

En concreto, la innovación de Novo Nordisk está creado bajo una molécula compleja que lograron hacer después de años de estudios y ensayos clínicos que permitieron su eficacia y seguridad.

Según un informe de la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (Ifpma), la versión que se fabrican a partir del medicamento, tras la expiración de sus patentes, se producen de forma sintética, mientras "el producto de referencia se fabrica mediante tecnología recombinante".

Es decir, la semaglutida de Ozempic se produce de forma biológica, mientras que los genéricos probablemente sean fabricados con procesos sintéticos.

En ese sentido, para la Ifpma la evaluación de los fármacos nuevos debe ser más minuciosa por sus diferencias en el proceso de fabricación, ya que "la producción de un producto de seguimiento sintético puede alterar significativamente las propiedades del producto y podrían tener consecuencias clínicas importantes".

"Por lo tanto, se deben considerar ensayos clínicos para establecer que se puede obtener el mismo perfil de eficacia, seguridad y tolerabilidad con un producto sintético de seguimiento en comparación con su producto de referencia de origen biológico", afirmaron.

Por lo tanto, los fabricantes deben demostrar ante autoridades sanitarias que las diferencias generadas a partir de su producción no afectan la seguridad, calidad ni eficacia del fármaco.