Muertes por cáncer a la piel aumentaron 60% en la última década en Chile

Durante el mes de mayo se conmemora el Mes Mundial del Melanoma, un tipo de cáncer de piel que se ha transformado en uno de los más mortales en Chile.

Según cifras de 2024 del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, más de 4.600 personas murieron por cáncer de piel en Chile en los últimos 10 años —un aumento cercano al 60%— y se estima que 1 de cada 10 chilenos desarrollará esta enfermedad a lo largo de su vida, pese a ser en gran medida prevenible.

En ese sentido el melanoma representa el 75% de las muertes asociadas a esta enfermedad, pese a que es el tipo de cáncer menos frecuente.

"Una de sus particularidades es que puede aparecer en zonas no expuestas al sol o no visibles del cuerpo —como la planta de los pies, las mucosas o debajo de las uñas—, lo que dificulta su detección temprana", señaló El Dr. David Godoy, Jefe de Dermato-Oncología de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), quien además hace hinchapié en la detección temprana.

¿Cómo cuidarse?

Si bien el cáncer a la piel es mayoritariamente asociado al verano y a las épocas de calor, los rayos UV del sol están presentes durante todo el año.

Es por eso que el consenso científico y dermatológico radica en el uso de bloqueador solar de manera periódica. Por su parte ISDIN, marca líder de productos dermatológicos, entrega las siguientes recomendaciones:

Aplicar protector solar FPS 50 todos los días, incluyendo días nublados (el 80% de los rayos UV atraviesa las nubes).

Reaplicarlo cada 2 horas en exposición directa, y siempre después de nadar o sudar.

Evitar el sol entre las 11:00 y las 16:30 horas.

Complementar con lentes UV, sombrero de ala ancha y ropa protectora.

"Uno de los principales obstáculos para la adherencia a la fotoprotección ha sido históricamente la textura de los productos. ISDIN ha trabajado para romper esa barrera desarrollando fórmulas de alta eficacia que se integran de forma natural en la rutina de cuidado personal", agregan.

Además es importante revisar y analizar cualquier lunar o mancha que aparezca en la piel bajo los parámetros conocidos como "ABCDE", acompañados de una consulta dermatológica: