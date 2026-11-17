En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón, la Fundación Arturo López Pérez (FALP) advirtió que el tabaco artesanal no es una alternativa más segura para la salud que los cigarrillos industriales, pese a la percepción de algunos consumidores.

El jefe de Cirugía Oncológica de Tórax de FALP, Juan Emilio Cheyre, explicó que "la toxicidad proviene de la combustión de la planta del tabaco, que al quemarse libera sustancias dañinas como arsénico y nicotina".

"Cada vez que se combustiona la hoja del tabaco se liberan cerca de 7 mil sustancias químicas, de las cuales 250 son tóxicas y más de 70 son cancerígenas. Por lo tanto, da lo mismo si es un tabaco artesanal o un cigarrillo de caja", puntualizó el especialista.

A ello se suma que los cigarrillos artesanales suelen tener filtros de menor calidad o incluso prescindir de ellos, lo que puede aumentar la exposición al humo. Por eso, reemplazar los cigarrillos industriales por tabaco para enrolar no elimina los riesgos asociados a su consumo.

La importancia de detectar el cáncer de pulmón a tiempo

Según los antecedentes entregados por FALP, en Chile se diagnostican más de 4.300 nuevos casos de cáncer de pulmón cada año, y cuatro de cada cinco pacientes reciben el diagnóstico en etapas avanzadas.

Esta enfermedad constituye la principal causa de muerte por cáncer en Chile y el mundo. Según cifras preliminares del Ministerio de Salud citadas en los antecedentes difundidos por la fundación, 3.709 personas fallecieron por esta causa durante 2025. Entre 2020 y 2025 se registraron 21.652 muertes, equivalentes a un promedio de unos 10 decesos diarios.

Para favorecer la detección precoz, FALP recomienda que las personas de entre 50 y 75 años con antecedentes de tabaquismo prolongado consulten por la realización de una tomografía computarizada (TAC) de tórax de baja dosis.

La recomendación considera a quienes hayan fumado una cajetilla diaria durante al menos 20 años o una cantidad equivalente. La indicación debe evaluarse según los antecedentes de cada persona, incluido el tiempo transcurrido desde que dejó de fumar y su estado de salud.

Este examen permite identificar nódulos u otras alteraciones que pueden requerir seguimiento o estudios adicionales, incluso antes de que aparezcan síntomas.

"Hoy también contamos con la ecografía endobronquial (EBUS), un procedimiento que se realiza de manera ambulatoria bajo sedación profunda y que permite diagnosticar el cáncer de pulmón y, a la vez, determinar su grado de avance", complementó el doctor Cheyre.