Bélgica e Inglaterra marcan temperaturas históricas para un mes de junio

Los termómetros llegaron este miércoles 24 de junio a 35,1 grados centígrados en Bélgica, batiendo su récord de calor para el sexto mes del año desde que existen registros y en la que se espera que sea la semana más calurosa de su historia.

El país europeo occidental registraba tenía como mayor temperatura para junio la anotada en 1976, con 33,2 grados.

No obstante, expertos no esperan que durante el actual episodio meteorológico se supere el récord absoluto documentado jamás en Bélgica, de 41,8 grados en Begijnendijk, el 25 de julio de 2019; o los 39,5 alcanzados ese mismo día en la comuna bruselense de Uccle.

La alta temperatura también generó revuelo político luego de que en redes sociales el ministro de Defensa, el nacionalista Theo Francken, ironizara con que la ola de calor ameritaba piscina, cerveza y un asado; ante lo que muchos opositores recordaron el perfil "climatoescéptico" del dirigente.

Reino Unido y calor: suspenden hasta servicios de trenes

El Reino Unido también registró este miércoles un récord histórico de temperatura para un mes de junio, con 35,8°C, y batiendo otro máximo alcanzado hace 50 años, como parte de la ola de calor que azota a gran parte de Europa esta semana.

"Provisionalmente, hoy es el día de junio más cálido registrado en el Reino Unido, con 35,8°C marcados en Wiggonholt, West Sussex (sur de Inglaterra)", escribió la oficina meteorológica británica Met Office en la red social X, que además advirtió que la cifra podría volver a ser superada en los próximos días.

La máxima temperatura jamás registrada en este país es de 40,3°C, alcanzada el 19 de julio de 2022 en Coningsby, Lincolnshire (noreste de Inglaterra).

Servicios de trenes fueron cancelados en Inglaterra y Gales, y algunas escuelas en Inglaterra también han decidido reducir la jornada de clases por el alza de las temperaturas. Del mismo modo, algunos de los actos previstos con motivo de la Semana de Acción Climática de Londres tuvieron que ser suspendidos por el calor extremo.