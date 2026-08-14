Burgos tachó de "muy a lo Trump" la Operación Cancerbero y planteó dudas sobre la ACOT

En conversación con El Diario de Cooperativa, el abogado y exministro del Interior y de Defensa Jorge Burgos tildó este viernes de "exagerado" el despliegue de la llamada "Operación Cancerbero" -el traslado masivo de internos de alta peligrosidad al Complejo Penitenciario La Laguna en Talca- y criticó la Agenda de Seguridad y Combate al Crimen Organizado (ACOT), impulsada por el Presidente José Antonio Kast.

Respecto a la puesta en escena del operativo carcelario, el otrora jefe de gabinete durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet criticó el tono de la transmisión oficial, señalando que se alejó de los estándares institucionales, coincidiendo con los cuestionamientos de la oposición que catalogaron la muestra como un "show" mediático.

"En lo personal, me pareció exagerado, muy a lo Bukele, muy a lo Trump, para ser más concretos. Ahora, (estuvo) dentro de lo esperado: el Gobierno ha puesto énfasis en los temas de seguridad después de un comienzo muy dubitativo, muy complejo y además con una carga importante, una vara muy alta, (pues) en la campaña el tema de la seguridad fue probablemente el tema que más votos le produjo al Presidente Kast, porque la gente confió en un cambio muy copernicano", indicó Burgos.

"Creo que fue exagerado, no había para qué hacerlo así. Es mi opinión, (aunque) creo que es la opinión minoritaria, para serle franco. Creo que el Gobierno se anotó un punto comunicacional. No tengo ninguna duda y procuraría que las encuestas semanales van a recoger esto", advirtió.

La exautoridad sostuvo que "los delincuentes, aún los peores, merecen respeto a sus derechos básicos y actuar de otra manera no corresponde. Uno no puede actuar como fueron ellos en algunas cosas. Eso no puede ser, una sociedad no se puede construir así".

Sin embargo, defendió el uso del recinto penitenciario maulino por su alto estándar tecnológico: "Desde el fondo, creo que es potente. Es una cárcel a un costo altísimo, casi 70 millones de dólares, muy moderna (...) Era un buen lugar para establecer allí el cumplimiento de las prisiones preventivas o las condenas de reos de alta peligrosidad. Entonces, creo que, desde el punto de vista técnico, es impecable y necesaria", precisó.

Dudas constitucionales sobre la ACOT

Consultado por los trascendidos del borrador de la reforma constitucional -en el marco de la Agenda ACOT- que busca sancionar a condenados por crimen organizado o narcotráfico con la inhabilitación para recibir prestaciones estatales en salud, educación y seguridad social durante y después de su condena, Burgos expresó sus dudas jurídicas.

"Los derechos previsionales hasta el día de hoy están absolutamente fuera del marco constitucional de ser retirados a una persona, aún en los peores delitos. Tengo la impresión de que a una persona que tiene derechos no se le puede excluir de esos derechos y me parece que el cumplimiento severo de una condena larga no tiene por qué ir acompañado del retiro de un derecho social", afirmó.

El exministro también expresó dudas sobre las modificaciones en los estados de excepción constitucional que otorgarían la jefatura de las operaciones a las fuerzas de orden por sobre las Fuerzas Armadas.

"Eso a mí me parece muy raro, porque las fuerzas de orden y seguridad no requieren estado de excepción para tener atribuciones en materia de seguridad. La excepcionalidad tiene que ver cuando el Estado, en determinadas circunstancias, le pide a las Fuerzas Armadas ese rol", manifestó.

Al evaluar las propuestas relativas a la elaboración de un registro oficial de organizaciones criminales, Burgos dijo que "merece un debate bien importante respecto de qué rol va a cumplir el Senado (...). ¿Requiere una sentencia previa que declare a una organización como crimen organizado o es una declaración anticipada? Eso es súper problemático. Creo que aquí se viene un debate constitucional (...), porque es bien complejo el tema".

Vacío en prevención

Finalmente, el exjefe del Interior advirtió sobre el déficit en las políticas públicas de prevención social para frenar el reclutamiento de jóvenes por bandas criminales.

"El Estado de Chile ha puesto énfasis, probablemente producto de las necesidades, en persecución y condena, y tenemos un debe importante en lo que es la prevención, la anticipación: cómo hacemos para que mucha gente, muchos jóvenes vulnerados en sus derechos, que viven situaciones culturales, sociológicas, familiares muy complejas y que son personas que están con mayores posibilidades de entrar en carreras delictuales", reflexionó Burgos.

"Ahí tenemos un problema gravísimo como sociedad que no hemos entendido, no hemos invertido lo suficiente. Todas las discusiones respecto de los menores tienen que ver con si bajamos la edad de responsabilidad penal o si establecemos agravantes, pero la anticipación social del delito sigue siendo un débito bien importante para nuestra sociedad", concluyó.