Aleksandra Sadowska es una joven polaca de 25 años que se tatuó los ojos de color negro en 2016, queriendo imitar a un rapero. Sin embargo, quedó ciega del ojo derecho y ahora los médicos pronostican que perderá completamente la visión y no tiene posibilidades de repararlo, pues ya se sometió a varias cirugías sin éxito. "Los médicos no tienen mucho optimismo en una posible mejoría. El daño es demasiado profundo y extenso", acusó la modelo en declaraciones recogidas por Daily Mirror. La mujer asegura que no se deprimirá y continuará siendo influencer en Instagram, donde suele posar para sesiones fotográficas y con orejas de elfa.

LEER ARTICULO COMPLETO