La tuitera argentina Laru Sanson se quiso tomar una linda foto con su perro, Kenai, pero nada salió como ella esperaba. El can le mordió la cara y la joven compartió la secuencia completa, con los puntos y todo. Ante las dudas de sus seguidores animales, Laru aclaró: "No sacrificaron al perro, gente, tranquilos". El tuit se acerca rápidamente a los 200 mil Me Gusta en Twitter.

LEER ARTICULO COMPLETO