Un joven venezolano se viralizó en redes sociales tras explicar que regresaría a vivir en Perú porque en Chile no puede sobornar a Carabineros, un evidente delito. Según expresó, es repartidor de comida y fuera de nuestro país podía -con dinero- salvarse de las multas por no tener la documentación correspondiente. "En Perú uno salía con 20 soles (4.700 pesos chilenos), te paraban los 'tombos' (policías), lo pasabas por debajo y listo. Aquí no, aquí uno le ofrece plata a los carabineros y te vas preso por extorsión y por sobornar a un oficial de la policía de Chile", comentó el ciudadano extranjero.

