La doctora brasileña Rayane Laura Souza, que el año pasado dejó su trabajo estable en un hospital para competir en el famoso concurso Miss Bumbum, acusa que por participar en el certamen no ha podido conseguir empleo nuevamente. “El hecho de ser una mujer hermosa y participar del concurso me hace sufrir de prejuicios. Me encanta mostrar mi sensualidad en las redes sociales, pero eso no quiere decir que no sea una gran profesional dentro del hospital", dijo a Daily Star. La médica de 26 años se describe en redes como modelo y “doctora en mi tiempo libre”.

