"Un tipo me llevó a 1.500 millas de distancia solo para bloquearme y dejarme en el aeropuerto", contó una joven en su cuenta de Twitter, que por su triste historia se hizo viral. Jasmine Triggs viajó 2.400 kilómetros desde Indiana a Texas para conocer personalmente a un hombre, llamado Jamal, con quien tenía una relación online. Jasmine desembolsó unos 300.000 pesos chilenos para viajar, pero cuando aterrizó se dio cuenta de que el hombre la había bloqueado en la app iMessage, por la que habían tenido contacto. "Estuvimos hablando y hablando todos los días. Nos contamos cosas de nuestras vidas, me dijo que se dedicaba a la robótica -narró también Jasmine. Y fue más allá-. A mí él me gustaba. Además, me hablaba de cosas sexuales", contó. Afortunadamente, según reporta Daily Mail, la joven tenía una amiga que vivía en la zona y la hospedó por unos días.

LEER ARTICULO COMPLETO