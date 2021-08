"No soy tu compañera, soy tu compañere": Así una persona no binaria exigió que se utilizara el lenguaje inclusivo para nombrarle, durante una clase por Zoom en México. Su par ofreció disculpas y el video se volvió viral en las redes sociales, desatando cientos de comentarios. Sus compañeros explicaron que Andra había estado discutiendo en el chat, por lo que su ánimo probablemente estaba alterado, y pidieron que no la acosen.

