Nuevo robo a camión de carga moviliza a Carabineros en Puente Alto

Un nuevo robo a un camión tres cuartos quedó al descubierto durante esta jornada en la comuna de Puente Alto, específicamente en el sector del Acceso Sur, generando un amplio despliegue policial en la zona.

Según los primeros antecedentes, el camión fue abandonado con sus puertas abiertas a un costado de la vía, situación que llamó la atención de funcionarios de Carabineros que transitaban por el lugar.

Al percatarse de las condiciones irregulares en que se encontraba el vehículo, los uniformados fiscalizaron el vehículo, confirmando que se trataba de un nuevo delito que afectaba al transporte de carga.

Tras el hallazgo, Carabineros activó de inmediato un procedimiento policial en el sector, con el objetivo de resguardar el lugar y levantar los primeros antecedentes que permitan esclarecer lo ocurrido.

El operativo incluyó un importante despliegue de personal, tanto para asegurar el perímetro como para iniciar las diligencias investigativas correspondientes.

Este hecho se suma a otros dos robos de similares características registrados la semana pasada, en los cuales los delincuentes no solo sustrajeron los vehículos, sino que también se llevaron a los conductores.

El procedimiento se mantiene en pleno desarrollo, mientras Carabineros continúa trabajando para establecer las circunstancias del robo y dar con el paradero de los responsables.