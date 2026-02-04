"Una noche del terror": vecinos de Blanco Encalada enfrentan amenazas tras desalojo en Meiggs

Vecinos del sector de Blanco Encalada pasaron una noche del terror, frente a la amenaza de que comerciantes ambulantes desalojados del Barrio Meiggs se reinstalen en aquella zona residencial de la comuna de Santiago.

Se turnaron para hacer guardia y así evitar que los sujetos levanten toldos azules frente a sus edificios, ya que marcaron con spray distintas calles para "reservar" puestos, además de prender barricadas la madrugada de este miércoles.

Los hechos más violentos ocurrieron en las esquinas de San Alfonso con Toesca, y Conferencia con Toesca, donde los ambulantes se enfrentaron con Carabineros, pero también pelearon entre ellos para tomarse el espacio público.

"Corrían para todos lados, aquí había una barricada; llegaron los Carabineros, tiraron agua y en la otra calle también", indicó una vecina, agregando que los intentos por ocupar la zona comenzaron la tarde del lunes, antes del último operativo en Meiggs.

La afectada apuntó que un eventual bloqueo del tránsito complicaría en sobremanera a la comunidad, pues "tenemos personas con movilidad reducida, y vienen ambulancias por lo menos una vez a la semana".

Funcionarios municipales instalaron portones de fierro para resguardar la "gran manzana" de Meiggs. (Foto: ATON)

Tras los desmanes, el municipio decidió extender una cuadra más hacia el sur el anillo de seguridad, ampliando la etapa tres de la intervención de Meiggs hasta la calle Gorbea, y sus funcionarios ya instalaron portones de fierro para evitar la entrada del comercio ambulante.

Sin embargo, algunos sujetos están a la espera de que Carabineros se retire del sector de Blanco Encalada, que está todavía más al sur, para volver a tomarse la calle.

"No vamos a esperar a que se vayan voluntariamente"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, destacó la segunda jornada de desalojo y afirmó que "el sector no intervenido es el menos comercial. La teoría indica que ahí les va a ir mal y que se van a terminar yendo, pero no vamos a esperar a que se vayan voluntariamente, vamos a estar sacándolos una y otra vez mientras insistan en instalarse en la vía pública".

"Es una verdadera toma de espacio público, mafias que marcan el lugar, se adueñan de la calle, le ponen el nombre de ese espacio y después pretenden ser ellos quienes deciden, mandan, prohíben y permiten lo que se puede hacer en ese espacio marcado. Eso no lo vamos a permitir, estamos conversando con vecinas y vecinos, vamos a empadronarlos", aseveró.

Seis detenidos por disturbios

El general de Carabineros Víctor Vielma, jefe (s) de Zona Metropolitana Santiago Oeste, destacó que entre ayer y hoy, han detenido a 14 personas en el área, seis de ellas por parte de Control de Orden Público debido a los desórdenes de más temprano.

"De los 14 detenidos en ambas jornadas, algunos estaban en el perímetro interior donde estábamos actuando, pero la gran mayoría (de los arrestos) se produjo afuera, pero eso también refleja nuestro trabajo de mitigación previa", comentó el oficial.

Por otro lado, de los ocho arrestados ayer -cinco chilenos y tres extranjeros-, siete pasaron a control de detención por delitos como contrabando de cigarrillos, infracción a la Ley de Drogas, porte de armas blancas y falsificación de instrumento público.

Con todo, Vielma se comprometió a "seguir trabajando en el sector, apoyando para que esta tercera fase culmine en forma exitosa, como estaba planificado y proyectado".