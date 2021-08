Un adorable video se hizo viral con más de 135.000 likes en TikTok. Se trata del momento en que una mujer de la región de Ñuble "roba" una patilla de rosa que estaba fuera de una casa, con las bromas de su hija de fondo. LUN informó que la mujer se llama Flora y que su sueño es tener un vivero: "Siempre ando pensando en las plantas, me gustan mucho". Luego de la viralización del video, Flora contó que se asustó por la exposición que le dio: "Claro que me asusté en un momento y le pedí a mi hija que lo borrara, pero me dijo que ya no se podía". Una de las cosas que tiene feliz a la mujer es que una tienda de Instagram decidió regalarle una planta al mes por el resto de su vida, para así ir avanzando en su sueño de tener un vivero.

LEER ARTICULO COMPLETO