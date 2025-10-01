Tribunal de India ordenó a médicos escribir sus recetas con claridad

Que los médicos escriben mal, y sólo en una farmacia son capaces de leer una receta manuscrita, es una idea instalada entre la gente, no solamente en Chile, sino que también en otras partes del mundo, pese a que la tecnología ha avanzado a que todo sea digital.

Pero las prescripciones de los galenos con "garabatos" incumplen con un derecho de los pacientes, según determinó el Tribunal Superior de Punjab y Haryana, en India.

Según la resolución, "la prescripción médica legible es un derecho fundamental", porque puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, explica la cadena británica BBC.

La definición provino de una manera algo extraña, pues el caso se originó en la denuncia de una mujer, por delitos de violación, engaño y falsificación; y cuando un juez recibió el informe médico-legal sobre la presunta víctima, "lo encontró incomprensible".

"En una época en que la tecnología y las computadoras son fácilmente accesibles, resulta chocante que los médicos del gobierno sigan escribiendo recetas a mano que nadie puede leer, salvo quizás algunos químicos", escribió el juez, que ordenó al gobierno incluir clases de escritura a mano en el plan de estudios de las facultades de medicina y estableciera un plazo de dos años para implementar recetas digitalizadas.