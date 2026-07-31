Venta de "autos verdes" creció 105% durante el primer semestre

Un más que positivo primer semestre tuvieron las ventas de "autos verdes" cero kilómetro, que consideran vehículos nuevos livianos y medianos de cero y bajas emisiones, porque con 30.322 unidades nuevas se registró un alza de 105% respecto a igual período de 2025.

En la arista negativa, la gremial Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), enfatizó que "el ritmo actual todavía resulta insuficiente para que los vehículos enchufables alcancen una participación de 20% del mercado en 2030, que ha sido la meta trazada por el actual gobierno en su revisión a la Estrategia Nacional de Electromovilidad".

Entre enero y junio, los vehículos electrificados enchufables totalizaron 9.978 unidades, 165,4% más que en el mismo período de 2025. De ellos, los eléctricos puros (BEV) sumaron 5.425 unidades y crecieron 113,8%; mientras que los híbridos enchufables (PHEV) alcanzaron 3.811 unidades, con un aumento de 219,4%.

A ellos se agregaron 742 eléctricos de rango extendido enchufables (P-REEV), categoría que registró una expansión de 2.458,6%. En conjunto, los vehículos enchufables alcanzaron una participación de 6,5% en el mercado de livianos y medianos este primer semestre.

Por su parte, los vehículos electrificados no enchufables acumularon 20.344 unidades durante el semestre, con un crecimiento de 84,3%. Dentro de este grupo, los híbridos convencionales y de rango extendido no enchufables (HEV y REEV) sumaron 7.783 unidades, 89,4% más que en igual período de 2025, mientras que los microhíbridos (MHEV) alcanzaron 12.561 unidades, con un incremento de 81,3%.

Los modelos de "autos verdes" más vendidos

De acuerdo a los datos de la ANAC, Tesla lidera en los 100% eléctricos, mientras Toyota comercializó más de 3.200 unidades híbridas convencionales.

Primer semestre 2026: ranking 100% eléctricos (BEV)

Tesla Model Y Tesla Model 3 Volvo EX30 Maxus EDeliver 3 Renault Kwid E-Tech BYD Yuan Plus EV BYD Dolphin Mini EV Geely EX2 JAC Ignite 30X Dongfeng Nammi 001

Primer semestre 2026: ranking híbridos enchufables (PHEV + PREEV)

Changan S55 Plus IDD BYD Song Plus 1.5T Riddara RD6 PHEV Omoda | Jaecoo Jaecoo 7 BYD Shark GS Changan Deepal S05 DFSK DFSK 600 Changan Deepal S07 Volvo XC60 II Leapmotor C10

Primer semestre 2026: ranking híbridos convencionales (HEV + RREEV)

Toyota Corolla Cross Toyota Yaris Cross Hyundai Kona SX2 Ford Territory Hyundai Tucson NX4E HEV MG All New MG ZS Toyota RAV4 VI MG New MG3 Toyota RAV4 Omoda | Jaecoo Omoda C5 SHS

Primer semestre 2026: ranking microhíbridos (MHEV)