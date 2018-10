CyberMonday 2018 comenzará la próxima semana con 284 empresas

Este lunes 8 de octubre se iniciará una nueva versión de CyberMonday, el evento de olas virtuales que este año contará con 284 empresas participantes.

La octava edición de la actividad contará con una alta presencia de sitios web dedicados al calzado y vestuario (52) y al deporte y outdoor (41). También serán parte empresas de hogar (35), salud y belleza (23), tecnología (22), infantil (21), viajes y turismo (18) y multitiendas y supermercados (17).

De acuerdo a la Cámara de Comercio de Ssantiago, este año se espera superar el impacto que tuvieron tanto el CyberMonday 2017 como el CyberDay de mayo pasado, que alcanzaron ventas por US$ 190 millones y US$ 210 millones, respectivamente. En esta ocasión se espera que las visitas a los sitios participantes superen los 80 millones y que se traduzcan en compras por más de US$ 230 millones.

En relación a las ofertas que estarán disponibles, la CCS indicó que las empresas participantes llevan meses preparando el evento con el objetivo de asegurar el atractivo de las promociones en términos de selección de productos y servicios, precios y disponibilidad de stock.

El acceso a los sitios web participantes estará disponible entre el lunes 8 y el miércoles 10 de octubre en www.cybermonday.cl.

Revisa el listado completo de las empresas que serán parte de CyberMonday 2018: