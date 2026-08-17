ChatGPT podría "verlo todo": nueva función podría monitorear tu actividad digital

El fundador de OpenAI, Sam Altman, adelantó que una nueva versión de ChatGPT podría comenzar a monitorear de forma continua la pantalla, reuniones y llamadas de sus usuarios dentro de los próximos seis meses, con el objetivo de contar con un contexto más completo de su vida y trabajo.

La propuesta fue planteada durante una conferencia realizada esta semana en Silicon Valley, donde Altman describió un futuro asistente capaz de observar lo que ocurre en el computador y acceder, si el usuario lo permite, a herramientas como correos electrónicos, mensajes, documentos y reuniones.

Según explicó, esta tecnología podría actuar de manera más activa que los actuales chatbots, detectando situaciones, entregando sugerencias y ayudando a evitar errores a partir de la información que tenga disponible.

La idea generó distintas reacciones en redes sociales, ya que algunos usuarios valoraron las posibilidades de contar con un asistente capaz de comprender gran parte de sus actividades cotidianas, mientras que otros cuestionaron las implicancias de entregar a una inteligencia artificial acceso permanente a ese nivel de información.

Entre las críticas, algunos calificaron la propuesta como "profundamente distópica" y plantearon dudas sobre el nivel de influencia que las grandes empresas tecnológicas podrían alcanzar sobre la vida cotidiana de las personas.