Demandan a OpenAI por papel de ChatGPT en suicidio de adolescente en EE.UU.

Los padres de un joven de 16 años, que se suicidó tras meses de interactuar con ChatGPT, presentaron este martes una demanda contra OpenAI y su dueño, Sam Altman, por su responsabilidad en la muerte del adolescente, al supuestamente apresurarse a comercializar la versión GPT-4o a pesar de los problemas de seguridad.

Matt y Maria Raine presentaron la querella legal en el Tribunal Superior de California en San Francisco, en nombre de su hijo, Adam Raine, quien falleció en abril pasado, según informó su abogado Jay Edelson.

La querella legal de cerca de 40 páginas afirma que "ChatGPT ayudó activamente a Adam a explorar métodos de suicidio", por lo que acusa a OpenAI, la empresa matriz de GPT-4o, y Altman de homicidio culposo.

Los padres alegan que ChatGPT "no interrumpió" ninguna de la sesiones en las que se habló con el adolescente ni inició ningún protocolo de emergencia, a pesar de reconocer el intento de suicidio de Adam.

"Lo que este caso pondrá en tela de juicio es hasta qué punto OpenAI y Sam Altman se apresuraron a comercializar la entonces más reciente versión de ChatGPT (GPT-4º), a pesar de los evidentes problemas de seguridad", señaló Edelson en un mensaje en X.

El abogado destacó que la demanda busca evitar que otra tragedia como la que viven los Raine vuelva a suceder. "La IA nunca debería decirle a un niño que no le debe la supervivencia a sus padres", añadió.

La demanda alega que OpenAI catapultó la valoración de la empresa de 86.000 millones de dólares a 300.000 millones de dólares por adelantar el lanzamiento de GPT4.

La batalla legal se suma a los crecientes cuestionamientos sobre los 'chatbots' y su capacidad de influir en las personas.

La nueva versión

OpenAI y Altman han estado en las últimas semanas en medio del debate público tras los fallos y la inexpresividad del último modelo de ChatGPT, GPT-5.

Según Altman, GPT-3 era comparable a chatear con un estudiante de secundaria y GPT-4 a una conversación con uno universitario, mientras que con GPT-5 los usuarios tienen a su disposición "un equipo completo de expertos con doctorado, listos para ayudar".

Pero los usuarios han descrito una gran cantidad de fallos de la nueva versión. Desde que se popularizó ChatGPT a finales de 2022, muchos usuarios han optado por usar esta IA para tener conversaciones banales sobre su día a día.

Tras el lanzamiento de GPT-5, OpenAI retiró sus modelos anteriores, incluyendo a GPT-4o, que fue usado por el joven Riane.

Today we filed a wrongful death suit against OpenAI and Sam Altman for a family whose 16-yr-old son Adam died by suicide after months of encouragement from ChatGPT. His parents are bravely fighting to prevent this from ever happening again. AI should never tell a child they don’t… pic.twitter.com/ikeJBi5iIl — Jay Edelson (@jayedelson) August 26, 2025

OpenAI reconoce fallos en casos "sensibles"

La empresa OpenAI reconoció este martes que su chatbot de inteligencia artificial comete fallos en casos "sensibles" y prometió cambios tras recibir hoy la demanda.

OpenAI publicó una entrada de blog titulada "Ayudar a la gente cuando más lo necesitan" y, si bien no hizo referencia a la demanda, indicó que ChatGPT está entrenado para recomendar a aquellos usuarios que "expresen intención suicida" el contacto de organizaciones de ayuda profesional.

No obstante, reconoció que pese a tener ese y otros mecanismos de seguridad para cuando detecte que "alguien es vulnerable y puede estar el riesgo", los sistemas de ChatGPT "se quedan cortos" y el chatbot "no se comportó como debía en situaciones sensibles".

La empresa explicó que los mecanismos de seguridad funcionan mejor en intercambios cortos y puede fallar en interacciones largas que "degradan" el entrenamiento de la IA, por lo que trabaja específicamente en que tome medidas si detecta esa "intención suicida" en múltiples conversaciones.

ChatGPT, dijo la empresa, reconoce también cuándo el usuario es menor de 18 años para aplicarle medidas de protección, pero ahora incluirá controles parentales para que los responsables de los adolescentes sepan cómo usan esa tecnología, y explora la posibilidad de conectarlos directamente con un contacto de emergencia.

Entre otras cosas, la empresa dijo que sus sistemas de "mitigación" se han centrado en casos de autolesión pero ahora abarcarán también otros de "angustia emocional", y el modelo GPT-5 será actualizado para ser capaz de "desescalar" situaciones de ese tipo "conectando a la persona con la realidad".

Asimismo, estudia "conectar a la gente con terapistas certificados antes de que estén en una crisis aguda", lo que implicaría crear "una red de profesionales licenciados a los que la gente pueda llamar directamente a través de ChatGPT", pero consideró que esa posibilidad llevará tiempo.