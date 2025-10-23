Síguenos:
Tópicos: Tecnología | Industria | IA

España y Chile firman acuerdo para cooperar en supercomputación e Inteligencia Artificial

Periodista Digital: EFE
En portada

España y Chile firmaron un Memorándum de Entendimiento (MoU) para cooperación e intercambio en el sector de la supercomputación y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) en el marco de la estrecha colaboración de ambos países en este sector.

"Un hito consolida la presencia de Chile como referente en la región y refuerza el intercambio de capacidades, infraestructura y conocimiento científico con Europa. Así, la firma del MoU entronca con la estrategia de la Red Birregional UE-LAC HPC Network, asegurando que los países participantes compartan recursos, desarrollen proyectos conjuntos y fortalezcan la interoperabilidad con infraestructuras europeas", se explicó en un comunicado.

El acuerdo fue rubricado por el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle, y la embajadora española en Chile, Laura Oroz, en un acto que contó con la presencia de la embajadora de la de Unión Europea en el país, Claudia Gintersdorfer, y el director del "Barcelona Supercomputing Center", Mateo Valero.

