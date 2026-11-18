La exministra de Ciencia y actual vicerrectora de Investigación e Innovación de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Aisén Etcheverry, arremetió este miércoles en Cooperativa contra el memorándum de entendimiento suscrito entre el Gobierno director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día, la otrora autoridad advirtió que la alianza carece de un marco estratégico claro, expone al Estado a riesgos operacionales comprobados y compromete estándares básicos de autonomía y transparencia institucional.

"Los Estados son ante todo soberanos", puntualizó la exministra sobre este bullado acuerdo, que ha detonado en una ola de reparos en el ecosistema científico y tecnológico local.

Demandas en EE.UU. y riesgos de ciberseguridad

Aunque desde el Ejecutivo se insiste en que el texto firmado no contempla pagos financieros ni traspaso de bases de datos de la administración pública, Etcheverry puso en tela de juicio la efectividad práctica de dichas promesas.

Para la abogada, los antecedentes recientes de la firma desarrolladora de ChatGPT en los tribunales estadounidenses evidencian que los sistemas aún escapan al control absoluto de sus propios creadores.

"OpenAI estuvo involucrada hace pocos meses en una situación de ciberseguridad gravísima, por la cual es objeto de una demanda por el Estado de California, donde agentes de OpenAI -que son estos agentes de inteligencia artificial en el fondo- traspasaron y quebraron todos los mecanismos de resguardo en los cuales estaban trabajando y hackearon, sin que la empresa tuviera control o conocimiento de aquello, todos los sistemas que estaban conectados a ese proceso", advirtió la otrora secretaria de Estado.

Frente a este tipo de situación, la académica cuestionó sobre "¿qué seguridad tenemos que un acuerdo diga 'no va a haber transferencia de datos' eso efectivamente no va a ocurrir?".

"¿Qué seguridad tenemos de que porque un acuerdo dice 'no va a haber transferencia de datos', eso efectivamente no va a ocurrir?», cuestionó Aisén Etcheverry. (FOTO: (ATON/Pexels)

"Estamos hablando de una tecnología que todavía es muy nueva, donde todavía se están explorando muchas cosas y donde casos como este no son excepcionales, sino que son casos que conocemos todos los días", puntualizó Etcheverry, que arremetió también contra el flanco legal vinculado a la protección de datos e infancia que enfrenta la firma norteamericana.

"Esta es una empresa que está siendo demandada en Estados Unidos por ocho estados por haber engañado a los padres de niños, niñas y adolescentes respecto de la seguridad de sus soluciones, de la seguridad de los chats que generan", puntualizó.

Asimismo, la exministra indicó que "hoy día en Chile tenemos una discusión en el Congreso con varios proyectos de ley destinados a entender cómo podemos proteger a nuestros niños de los riesgos que significa lo digital. Por lo tanto, hay que entender que esto también son señales".

Soberanía del Estado y cuestionamiento a las cláusulas de confidencialidad

Uno de los puntos más controvertidos del memorándum de entendimiento radica en las obligaciones de reserva y el requisito de que cualquier comunicación pública o registro gráfico de la colaboración deba contar con la visación previa y por escrito de la multinacional privada.

Consultado sobre si estas restricciones son habituales en la administración del Estado, Etcheverry enfatizó en Cooperativa que "por supuesto que no", ya que "los Estados son ante todo soberanos".

"Los estados, y en particular el Estado de Chile, tiene altísimos estándares de transparencia que permiten no solo una sana interacción entre el mundo público y privado, sino que también la fiscalización y el resguardo de que los intereses del país estén siempre cuidados por sobre los intereses de una empresa particular o de una persona en particular", aseveró la otrora autoridad.

"Por lo tanto, el resguardo de las normas de transparencia, el resguardo de la independencia absoluta que debe tener una autoridad y un organismo público frente a la industria, es algo que nunca se puede poner en riesgo", añadió.

El convenio de cooperación en inteligencia artificial suscrito entre el Ministerio de Ciencia y la firma de Sam Altman genera cuestionamientos en el mundo científico y político. (FOTO: Pexels)

La académica dio cuenta que, "aunque el documento fuera realmente solo palabras de buena crianza y lo que hay aquí es acceso a algunos sistemas para abordar algunos desafíos, estamos hablando de una empresa que en el propio Estados Unidos no entrega confianza respecto de los controles y de los límites que puede hacer y tener al acceso a datos personales o a información confidencial".

"Si es que se va a hacer algo con esa empresa, ojalá se haga con otras también, y ojalá se haga tomando en consideración estas características que no son triviales", solicitó Etcheverry.

Para la vicerrectora de la UAH, la mayor debilidad del pacto radica en la ausencia de una mirada de soberanía tecnológica que potencie las capacidades de las universidades y centros de desarrollo locales.