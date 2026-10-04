Lincolao llama a dejar el miedo en debate de la IA y tilda de "falso" el dilema innovación-seguridad

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, abordó la carrera global por la inteligencia artificial (IA) y sostuvo que el tono del debate en Chile no debe mantenerse en el miedo, además de tildar de "falso" el dilema entre innovación y seguridad.

En una entrevista concedida a La Tercera, la secretaria de Estado se refirió a la indicación sustantiva que el Gobierno prepara para el proyecto que regula la industria de la IA, que busca eliminar las categorías de riesgo de su versión original y proponer una ley marco flexible que habilite la innovación.

"(La propuesta del Ejecutivo anterior) era una legislación basada en riesgos y en miedos, que era una postura que existió el año pasado; pero esa visión cambió, ya evolucionó. En el proyecto de ley queremos habilitar el desarrollo, la creación, el testeo, la experimentación en todos sus niveles, la adopción y la educación para todos. Porque, como dice el Papa, la inteligencia artificial debe ser un bien común", sostuvo Lincolao.

"La idea es que tú no puedes clasificar riesgo, porque (la industria) está cambiando mucho", agregó. En añadidura, al ser consultada sobre las preocupaciones que gigantes de la IA han manifestado sobre la tecnología, la ministra contestó: "Bueno, no es que se frene la IA. Los incidentes que ocurrieron es para que se pausen los modelos nuevos".

De todos modos, "la automejora (de los agentes IA) es un tema donde tenemos que esperar más control (humano)", pero "como chilenos no podemos evaluar el riesgo de algo si no sabemos cómo crear esa tecnología", enfatizó Lincolao.

Consultada sobre si el objetivo de habilitar y facilitar el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile implica bajar las exigencias, la titular de Ciencias respondió: "No, todo lo contrario. En el país necesitamos subirlas en muchas áreas; una de ellas es la ciberseguridad. La indicación sustitutiva tiene una parte muy importante sobre el uso de estándares internacionales en el desarrollo, en la implementación y en la evaluación de la IA y de tecnologías conexas".

"Nuestra hoja de ruta es clara: capacitar" ante el posible desempleo

Respecto al eventual desempleo que causará el uso de la IA en el mercado laboral, Lincolao aseveró que su hoja de ruta "es clara: hay que capacitar, hay que dar acceso a cómputo (a los trabajadores). Esas dos cosas nos van a ayudar rápidamente a darle oportunidad a la persona de estar más capacitada para trabajar. Esa es la mejor ayuda que le podemos dar".

Asimismo, subrayó la importancia de crear una cultura de aprendizaje. Por ejemplo, "los fines de semana, mirar clases gratis en YouTube, perfeccionarse en la tarde, hacer certificaciones (...). Esa cultura de aprender constantemente es lo más importante hoy día".

"Lo que le diría a la gente es que tenemos que aprovechar la inteligencia artificial, con todo lo que viene. Aquí hay oportunidades para abogados y vendedores. El vendedor de IA siempre va a ser una persona y los salarios son enormes; entonces, hay mucha oportunidad para transferir las habilidades que teníamos en otro trabajo a esta industria", aseguró la ministra.

"Cuando pensamos solamente como usuarios, vamos a pensar en el riesgo, pero tenemos que pensar en la oportunidad. Tenemos que tratar de entenderla lo más posible. Hay YouTube, hay clases. (Hay que) tomar clases, capacitarse lo más posible y ocuparse de la IA. Y al ocuparnos de la IA, todos los riesgos son mitigables", expresó.

En el ambiente tecnológico "se habla de mitigación, de mejoramiento y de optimización (de la IA). Mientras más profundizas, ves más riesgos y los vas mitigando, pero si tú (como país) eres solo un observador, eres un pasajero. Tenemos que elevar la conversación sobre la IA a un tema de oportunidad para Chile. Ese tiene que ser el tono. No puede ser un tono de miedo, porque el miedo paraliza. El dilema entre innovación y seguridad en la IA es un falso dilema", cerró Lincolao.