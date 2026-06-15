¿Reemplazará la IA a los médicos? El impacto de la tecnología en el futuro de la salud

El doctor Jaime de los Hoyos, jefe de informática biomédica de la Clínica Alemana, abordó en Cooperativa el impacto de la implementación de la inteligencia artificial en la medicina y el temor existente sobre un eventual reemplazo de los profesionales por el uso de esta tecnología.

En conversación con Una Nueva Mañana, el experto explicó que la incorporación de la IA ha sido de gran ayuda en las consultas cotidianas, pero su desarrollo "todavía no ha llegado a un punto en que reemplace el criterio".

"La IA en particular, que es una de las herramientas más novedosas que hemos ido incorporando en nuestro repertorio, realmente ha cambiado la forma en que interactuamos con la información en salud. En nuestra área, en la informática biomédica, la IA está destacando de una manera nunca antes vista", subrayó.

Sin embargo, al ser consultado respecto a si este tipo de herramientas va a terminar reemplazando a los médicos, De los Hoyos enfatizó: "La respuesta es, de momento y por el futuro previsible, un categórico no. No va a reemplazar a los profesionales de salud, ni siquiera hablemos solamente de los médicos. Porque hay una cosa que las inteligencias artificiales no logran tener todavía, que es la empatía, la capacidad integrativa y la experiencia que uno tiene cuando está viendo al paciente".

"La IA en salud la vemos como un potenciador gigante, como una especie de colega experto que está al lado de uno ayudando y apoyando para ser más preciso, más eficiente el trabajo diagnóstico y terapéutico, pero no un reemplazo de momento", puntualizó.

Según el doctor, "la IA no va a reemplazar a los médicos, pero los médicos que la usen de manera correcta y segura van a ir reemplazando a los que no lo hagan", reflexionó.