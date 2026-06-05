El impacto de la tecnología en la vida cotidiana ha alcanzado un punto crítico en el área de la salud. Según los últimos hallazgos del World Internet Project (WIP) en Chile, liderado por el académico Sergio Godoy, la relación de los ciudadanos con el diagnóstico digital es masiva pero cautelosa. Aunque las herramientas están al alcance de un clic, el criterio humano profesional sigue siendo la brújula principal para los pacientes.

"Hicimos una encuesta que acabamos de terminar, en la que nos aparece que casi el 80% de la gente busca información a través de buscadores, y un tercio (un 33%) de la población está consultando Inteligencia Artificial o chatbots para temas de salud. Pero sigue, por lejos, la credibilidad del personal de salud por encima de todo. El problema es cuando puede haber una minoría significativa de gente que solamente se está basando en fuentes que no son profesionalmente respaldadas", analizó Godoy en Cooperativa.

Un punto destacado de la investigación es la capacidad de los chilenos para navegar en este ecosistema. El país muestra niveles de "literacidad digital" -la habilidad para buscar y discriminar información- comparables a naciones desarrolladas.

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