Samsung cancelará pedidos de su primer teléfono flexible tras fallas

Samsung había postergado el lanzamiento de su teléfono flexible, el Galaxy Fold, luego de las fallas que presentó su pantalla en las primeras pruebas a las que fue sometida. Ahora, la empresa coreana cancelará los pedidos que ya se han hecho del equipo.

La compañía les envió un mail a los que habían pagago los 1.980 dólares por el equipo. "Si no escuchamos noticias tuyas y no hemos comenzado a distribuir para el 31 de mayo, tu pedido será cancelado automáticamente", confirmó Samsung a Reuters.

El aviso va dirigido a los compradores en EE.UU., pues, por regulación tiene la obligación de notificar a los clientes que sus reservas serán canceladas si el producto no se ha comenzado a distribuir para el 31 de mayo.

El teléfono iba a llegar a los consumidores el 26 de abril, pero se retrasó. Samsung dijo que fabricaría un millón de unidades del Galaxy Fold, el que costará 1,4 millones de pesos chilenos en EE.UU.

Esta noticia pone en posición expectante a Huawei, que también tiene un teléfono plegable anunciado, el Mate X, aunque sin fecha definida para llegar al mercado.

