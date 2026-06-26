EVO 2026: El torneo de fighting games llega al streaming con voces chilenas

La temporada más intensa de los fighting games comenzó oficialmente con EVO 2026 y marcando un enorme hito entre este 26 y 28 de junio, pues el evento competitivo de esports de pelea más importante del mundo realizado en Las Vegas se puede seguir en el streaming HBO Max y con una transmisión oficial que cuenta con voces chilenas.

Cooperativa conversó con los casters nacionales Sebastián "Seba" Cáceres y Elisa "Lady Ixel" Bazán sobre el desafío de narrar y transmitir la emoción de estas partidas en una plataforma tan grandes como el streaming de Warner Bros. y, más importante aún, con un relato que se escucha local.

"Es un sueño cumplido", aseguró Seba Cáceres, quien lleva trabajando en el medio del gaming por más de dos décadas. La incorporación de la transmisión por HBO Max "permite que todos estos actores tremendos nos den la posibilidad de transmitir un evento de nivel mundial y con voces latinas".

Para Lady Ixel, esto "es tremendo, muy emocionante". La caster chilena lleva trabajando profesionalmente como comentarista gaming desde 2017 y recuerda cómo la misma audiencia exigía una transmisión oficial de EVO en español y, tras varios experimentos, "ser parte de este hito histórico de tener una retransmisión a través de HBO Max de EVO en español chileno para todo el mundo, además siendo mujer, me ha dado un tremendo power".

"Los videojuegos, para las mujeres, siempre han sido parte de nuestra vida"

La caster chilena es consciente del hito, especialmente siendo mujer en el mundo de las narraciones de esports, considerándose "una persona muy afortunada". Fue la primera mujer en narrar para toda Latinoamérica en la Liga Latina de "Mortal Kombat", donde destacó el haber recibido el respaldo de jugadoras profesionales que sentían más pasión por tener una caster mujer.

"Tengo la suerte de que varias chicas me han dicho, a lo largo del tiempo, que se atreven más a tratar de incursionar en estas cosas, que se sienten más apoyadas, más acompañadas para poder estar haciendo lo que les gusta, porque, al final, los videojuegos, para las mujeres, siempre han sido parte de nuestra vida y poder disfrutarlo al igual que cualquier otra persona es importante", valoró.

Es por ello que, para Lady Ixel, "es bonito tener una vitrina así" llegando a narrar esports mediante HBO Max, porque "me permite demostrarles a más personas, que pueden estar más inseguras, que se puede y podemos llegar a lo más alto".

"Mostrar un poco de cultura chilena cuando transmitimos"

Por supuesto, se trata de una plataforma con un público muy distinto al que sigue fielmente a los esports, pero aquello no es un problema para los casters nacionales.

"Desde que trabajo en el gaming, siempre he tenido una regla número uno: hablarles a todos. Hablarle al experto, pero tampoco dejando de lado a aquel que no conoce tanto", indicó Cáceres, dando cuenta que se debe lograr "el equilibrio de poder conversar en ese mundo con ambos extremos, pero también entendiendo que la gama que te ve es muy amplia".

Respecto a los chilenismos que se pueden escapar durante la transmisión, ambos casters tienen claro que es algo que les ha pasado previamente y que, sí, puede volver a ocurrir, ya que se dejan llevar por la emoción del momento.

"Me dejo llevar. En el casteo de los deportes electrónicos me gusta que la pasión aflore, que la emoción se sienta, que sea lo más genuino posible. Uno es caster, uno es comunicador, uno es periodista, pero, fuera de todo eso, uno es jugador", sinceró Cáceres.

Mientras que Lady Ixel ya tiene la costumbre de "tratar de hablar un poco más español neutro", para así unificar a la escena de la narración de esports de la región. "Aunque tenemos la suerte de que en fighting nunca se nos ha pedido neutralizar absolutamente el acento, es algo que hemos podido hacer porque nos ve gente de diferentes lugares de Latinoamérica y tenemos que hacer que las cosas se entiendan".

De todas maneras, "tratamos de mostrar un poco de cultura chilena cuando transmitimos".

No solo hay importante presencia nacional en la transmisión, sino que también hay destacada participación en el torneo con los jugadores chilenos Blaz, de 16 años, y Craime, de 15, compitiendo en "Street Fighter 6", además de Kane Blueriver en "2XKO".

"Uno cuando ve que un latino, un chileno -sobre todo para los que somos chilenos del equipo-, logra estos éxitos tremendos, la verdad es una locura", sentenció emocionado Cáceres, esperando que este fin de semana vuelva a escribirse historia con jugadores nacionales.