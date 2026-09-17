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Tópicos: Tecnología | Industria | Videojuegos

"GTA 6" revela algunas de las canciones que estarán en su banda sonora

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En total serán 34 canciones las que incluirá el esperado videojuego.
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El videojuego "GTA 6" reveló las primeras canciones que integrarán su banda sonora, la cual contará con un total de 34 tracks.

Entre los primeros artistas confirmados se encuentran los argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso con su tema original "Sexy Magic" con PinkPantheress, Fred again y Etienne de Crécy.

También se reveló un tema de Travis Scott producido por Guy-Manuel de Homem-Christo de Daft Punk, un tema de Keith Richards de The Rolling Stones y una canción de Rauw Alejandro titulada "Macacoa 2000".

A través de su historia la saga "GTA" ha destacado por su variada banda sonora, a la cual se puede acceder a través de las radios ficticias que posee el videojuego.

La banda sonora de "GTA 6", al igual que el videojuego, será lanzada el próximo 19 de noviembre en plataformas digitales y formato físico.

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