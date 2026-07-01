PlayStation anunció el fin de los juegos físicos: Todo será digital desde 2028

La industria de los videojuegos ha experimentado un cambio histórico este primero de julio de 2026, luego de que Sony Interactive Entertainment (SIE) confirmara oficialmente el cese de producción de juegos en formato físico para las consolas PlayStation.

A partir de enero de 2028, todos los nuevos lanzamientos de la plataforma se distribuirán única y exclusivamente en formato digital a través de la PlayStation Store.

Esta transición obligará a los jugadores a adquirir sus futuros títulos mediante códigos de descarga o compra directa, marcando el fin de la distribución de discos físicos en tiendas minoristas.

Impacto en la comunidad y retrocompatibilidad

Según el comunicado oficial de Sony, esta medida responde a una "evolución natural" en las preferencias de consumo global, asegurando que la mayoría de su comunidad prefiere la inmediatez de las descargas.

Y si bien la noticia genera debate sobre la preservación digital, Sony ha aclarado que este apagón no será retroactivo y los juegos lanzados antes de enero de 2028 mantendrán su compatibilidad y los discos físicos seguirán funcionando con normalidad en las consolas existentes.

Cierre de tiendas antiguas y futuro digital

Paralelo a este salto hacia un ecosistema cien por ciento digital, la empresa confirmó además el cierre definitivo de las tiendas virtuales de PlayStation 3 y PS Vita, proceso que iniciará de forma escalonada en agosto de 2026.

Esta estrategia centraliza el modelo de negocio de Sony, similar a la industria del cine y la música, y confirma que la era de poseer un videojuego tangible está llegando a su fin, consolidando el formato digital como el estándar absoluto.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo dejan de venderse juegos físicos de PlayStation? A partir de enero de 2028, todos los nuevos lanzamientos serán exclusivamente digitales.

A partir de enero de 2028, todos los nuevos lanzamientos serán exclusivamente digitales. ¿Qué pasará con mis juegos físicos actuales? Seguirán funcionando sin restricciones; la medida no es retroactiva.

Seguirán funcionando sin restricciones; la medida no es retroactiva. ¿Qué tiendas cerrarán en agosto de 2026? Sony cerrará las tiendas virtuales de PlayStation 3 y PS Vita de forma escalonada.

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