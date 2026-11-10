Advierten por correos fraudulentos que simulan comunicaciones del Poder Judicial

El Poder Judicial alertó por la proliferación de mails fraudulentos, que simulan comunicaciones de tribunales para lograr estafar a sus destinarios, pues este poder del Estado "no realiza este tipo de solicitudes por correo electrónico".

"Durante las últimas horas, el área de ciberseguridad de la Corporación Administrativa del Poder Judicial ha detectado el envío masivo de correos electrónicos, con la imagen corporativa del Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Poder Judicial, en las que se alude a un supuesto saldo a favor en sus impuestos y una notificación por Estado Diario, las cuales incluyen links para descarga de información", detalló un comunicado.

Así, los tribunales enfatizaron que "este tipo de información no se origina desde el SII ni del Poder Judicial. Corresponden a un correo electrónico malicioso, que busca obtener información personal".

Además de pedir no abrir los mensajes o hacer clic en los enlaces que tienen, el Poder Judicial confirmó que se derivaron los antecedentes a la Fiscalía, para que dé curso a las investigaciones respectivas.