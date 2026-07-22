Dictan cárcel para egipcios por operar sitio de streaming ilegal de fútbol

La justicia de Egipto condenó a dos años de cárcel a dos operadores del servicio ilegal de retransmisión en directo StreamEast, que -entre otros contenidos- emitían partidos de las principales ligas de fútbol y acceso ilícito a otros contenidos deportivos, anunció en un comunicado la Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento (ACE), principal coalición mundial contra la piratería.

A través de sus más de 120 dominios asociados, SteamEast acumuló más de 1.600 millones de visitas antes de su cierre en 2025, lo que la convirtió en la "mayor operación ilegal de retransmisión de deportes en directo del mundo".

La plataforma emitía partidos de las principales ligas de fútbol europeas, como la Premier League, LaLiga, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 y la Primeira Liga de Portugal, y de otras competiciones como la Liga de Campeones, la Copa Mundial de la FIFA, la Eurocopa o la Copa América. Además, proporcionaba acceso ilícito a otros contenidos deportivos de la NBA, la NHL, la MLB, MMA, Formula 1 y Moto GP.

Además, el tribunal les impuso multas por un total de 5,5 millones de libras egipcias, más de 100.000 dólares estadounidenses; y ordenó la confiscación de los activos utilizados en la operación y decretó el cierre de varios dominios vinculados a dicha red.

Asimismo, a las sanciones penales se le unió la demanda civil interpuesta por Cable Network Egypt (CNE) -principal empresa del país dedicada a la distribución de televisión de pago-, que ordenaba a los demandados el pago de una "indemnización civil provisional y las costas judiciales correspondientes".