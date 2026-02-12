Subtel: Usar MagisTV "es lo mismo que cuando compras un objeto robado"

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, se refirió a la orden de la Subtel de bloquear el acceso de la plataforma MagisTV -por reproducción de contenidos sin derechos de autor- y afirmó que obtenerlo "es lo mismo que comprar un objeto robado".

La autoridad explicó que el bloqueo de MagisTV vino de "una instrucción de un juzgado, que acogió una medida precautoria solicitada por el dueño de un contenido (Warner Bros, en este caso) que se reproduce ilegalmente en esa plataforma".

"Frente a la orden del tribunal, nosotros efectivamente oficiamos a las empresas para que procedieran a ejecutar el bloqueo", agregó.

Araya reconoció que lo aplicado "igual tiene varias miradas, porque uno entiende que (MagisTV) es la alternativa barata y, por lo tanto, puede haber gente molesta por el bloqueo del contenido. Pero es lo mismo que pasa en el mundo real cuando tú compras un objeto robado", sostuvo.

"Aquí, alguien que no es el dueño de un contenido lo está comercializando, está ganando plata con el trabajo de otro, y eso no es legal", dijo el subsecretario de Telecomunicaciones.

"Burlar el bloqueo es relativamente sencillo", admite la Subtel

La orden de bloqueo también alcanza a los proveedores de internet o sitios contemplados. Para ellos, sin embargo, "burlar el bloqueo es relativamente sencillo", reconoció Araya.

"Entendemos que deben buscarse otro tipo de medidas para evitar (mejor) el ilícito: que no tengan que ver con bloquear las URL o nombres de las páginas, porque eso se burla demasiado fácil", expresó.

"Una solución más permanente va en la línea de buscar al responsable de esta situación. Es claro que es ilegal, alguien está vendiendo cosas que no le pertenecen y por lo tanto hay que buscar a ese alguien", indicó el subsecretario.

También afirmó que Warner Bros puede reclamar a la Justicia chilena en caso de que no se logre la efectividad del bloqueo: "En la medida que la Corte ordena bloquear, se bloquea. Pero nosotros sabemos, y así lo hemos hecho saber también a la Corte, que en realidad es un camino poco efectivo. O sea, logramos que esté fuera un día o dos como mucho (un sitio equis), y aparecen con otro dominio y se acabó", lamentó.

En esta línea, "nosotros fiscalizamos que las empresas bloqueen los dominios que han sido ordenados por el tribunal. Y lo hacen; o sea, nos consta que uno entra con una conexión de internet de proveedor 'A' a ese sitio y no se puede. Ahora, también uno sabe que haciendo dos clics adicionales sí se puede", añadió el subsecretario Araya.