El acuerdo de Meta presiona a YouTube y TikTok para reforzar la protección de los menores

El acuerdo alcanzado entre Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, para resolver las demandas presentadas por varios estados de EE.UU. que denunciaron la adicción de menores de edad a sus redes sociales, presiona a YouTube y a TikTok a seguir sus pasos para implementar una serie de protecciones para estos usuarios.

El compromiso, sujeto a la aprobación de un tribunal federal en Oakland (California), donde se desarrollaba la segunda semana del juicio contra la tecnológica fundada por Mark Zuckerberg, requiere un pago de 16.680 millones de dólares y una serie de medidas para proteger a usuarios adolescentes (entre 13 y 17 años) y menores de 13 años.

Sin embargo, el acuerdo está diseñado de tal manera que sus condiciones se volverán más estrictas si otras tecnológicas como Google, dueña de YouTube, y ByteDance, que opera TikTok, implementan también límites diarios, uso de modo nocturno restringido y medidas de verificación de edad, lo que Meta deberá cumplir.

Por ejemplo, el límite acordado de uso para adolescentes de las plataformas de Meta se ha establecido en dos horas, pero si otras tecnológicas asumen compromisos similares, la restricción se endurecerá hasta llegar a una hora diaria.

"Esa es nuestra esperanza: lograr estas protecciones reforzadas y compromisos más significativos para Meta, siempre y cuando consigamos acuerdos y compromisos de otros actores de la industria", remarcó el fiscal de California, Rob Bonta, quien lideró este caso, subrayando que tanto el suyo como otros estados mantienen una demanda en curso contra TikTok y Snapchat.

El pago acordado también está supeditado a que las otras compañías establezcan restricciones: Meta pagará al menos 12.100 millones de dólares en un plazo de 10 años para resolver las demandas de los estados. Los otros 5.300 millones de dólares se entregarán después de que se logren futuros acuerdos con otras empresas de redes sociales.



Los estados que demandaron a Meta confían en que el acuerdo implique un estándar de limitaciones a otras redes. (Foto: EFE)

La demanda contra Meta alegaba que la compañía tecnológica había diseñado sus redes sociales para generar adicción entre los menores, y engañaba al público sobre los peligros de sus plataformas, al ignorar los daños causados a la salud mental y física de los jóvenes, y violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos de menores.

Además California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey acusaban a Meta de violar las leyes estatales de protección del consumidor.

"Es un problema que afecta a toda la industria. Meta forma parte de ella y es un actor importante, pero existe un ecosistema mucho más amplio; no estaremos satisfechos hasta abordar todos los problemas de todo el sector", sentenció Bonta.

Por tanto, el persecutor subrayó que los esfuerzos se concentrarán ahora en TikTok y en Snapchat, mas añadió que también le "preocupa mucho" YouTube.

UE exige a Meta protecciones permanentes para menores

En paralelo, la Comisión Europea instó este jueves a Meta a ofrecer compromisos "permanentes" para proteger a los menores en la Unión Europea (UE), a diferencia del acuerdo judicial alcanzado esta semana por la compañía en EE.UU, que contempla protecciones limitadas en el tiempo.

Consultado respecto a si Bruselas aceptaría condiciones similares a las pactadas en EE.UU, el vocero comunitario Thomas Regnier afirmó que "si ofreces compromisos en Europa, son para todo el futuro: no están limitados en el tiempo. Aquí tenemos una legislación vigente (que se debe) cumplir".

Si bien Regnier confirmó que la Comisión ha mantenido contactos con Meta tras el acuerdo, acotó que "no hay nada nuevo. Es un diálogo continuo", antes de insistir en que la UE busca garantizar "al menos" un nivel de protección equivalente para los menores europeos.

Una investigación de la UE sobre Meta concluyó el mes pasado que los diseños "adictivos" de Facebook e Instagram incumplen la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

"El balón está ahora en el tejado de Meta", señaló Regnier, quien recalcó que corresponde a la compañía presentar compromisos concretos para corregir esas infracciones, entre ellos herramientas de gestión del tiempo de pantalla y controles parentales que, según Bruselas, hasta ahora "no son suficientes".

Asimismo, subrayó que la DSA se basa en un enfoque de mitigación de riesgos y no en medidas prescriptivas, como las estadounidenses: "No hay una casilla que marcar. Nosotros ya determinamos que el diseño adictivo es perjudicial y debe mitigarse; ahora es la empresa la que tiene margen para plantear cómo hacerlo".

Un debate presente en todo el mundo

Aunque en Europa no hay una edad única para acceder a las redes sociales, el debate existe y prácticamente todos los países estudian imponer controles de verificación más estrictos o elevar la edad mínima para limitar el acceso de los adolescentes a estas plataformas.

Australia fue el primero en tomar la iniciativa: en noviembre de 2024, su gobierno aprobó una de las legislaciones más estrictas del mundo para controlar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, que incluye sanciones millonarias para las plataformas que incumplan la norma.

Este mismo año, Indonesia dio el mismo paso y en marzo prohibió el acceso a varias plataformas, entre ellas TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, Roblox y YouTube.

En junio pasado, Malasia se convirtió en el tercer país del mundo en aplicar una restricción de este tipo, impidiendo la entrada de estos usuarios a las redes sociales y obligando a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad.

Ese mismo mes, el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, anunció la prohibición del acceso a menores de 16 a una serie de redes sociales -TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick-, aunque la norma aún debe ser aprobada por el Parlamento británico.

Además, una importante cantidad de países de la Unión Europea ya ha endurecido las restricciones de uso de redes sociales a menores de edad, destacándose entre ellos España y Francia.

A su vez, Grecia y Dinamarca apuestan por fijar el límite para crear cuentas en redes en 15 años, mientras que Eslovenia y Finlandia han preparado cambios legislativos necesarios con ese mismo fin.

Portugal, por su parte, prepara un proyecto para fijar la mayoría de edad digital en 16 años y permitir el acceso entre 13 y 16 solo con permiso paterno; Austria, tiene en marcha un proyecto para prohibir el acceso a menores de 14 años, y Noruega, una normativa para prohibir el acceso a los menores de 16.

El debate también está presente en Italia, Chipre, Eslovaquia, Irlanda, Polonia y Países Bajos con distintas propuestas para imponer una regulación más dura para proteger a los adolescentes.