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Tópicos: Tecnología | Redes Sociales

Reino Unido prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 desde este lunes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La medida del gobierno de Keir Starmer además incluye la imposibilidad de navegar desde las 20:30 horas para quienes no tengan aún 18 años.

Reino Unido prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 desde este lunes
 Pexels (archivo)

Las aplicaciones restringidas serán TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick.
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El gobierno británico prohibirá este lunes el uso de las redes sociales a los menores de 16 años, así como la comunicación en "chats" de juegos con extraños.

Las medidas del Gobierno de Keir Starmer irán más lejos que las de Australia, pionera en las restricciones de las redes para menores; así, incluirán con alguna medida técnica la imposibilidad de navegar en las redes a partir de las 20:30 para los menores de 18 años.

Las redes que resultarán afectadas son en principio las mismas diez que en Australia: TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick.

La plataforma WhatsApp de mensajería no estará entre las afectadas por considerarse que todavía cumple algún valor educativo.

El gobierno de Starmer aseguró hoy que esta prohibición de las redes para los menores está apoyada por nueve de cada diez personas, según una consulta llevada a cabo en línea en las pasadas dos semanas.

Los demás detalles de la prohibición, así como las medidas técnicas para aplicarla, se harán públicos mañana lunes.

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