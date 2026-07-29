Rusia ordenó la captura del fundador de Telegram

El servicio de mensajería Telegram, utilizado profusamente por jóvenes, empresarios y militares, enfrenta una nueva ofensiva por parte de Rusia, que ordenó la detención y captura a su fundador, Pável Dúrov, residente en el extranjero y que ya cuenta con ciudadanía francesa y emiratí.

Dúrov, quien ya fue detenido en Francia en 2024, es acusado por Moscú de colaborar con actividades terroristas, según el Servicio Federal de Seguridad (FSB).

Las fuerzas de seguridad han endurecido en los últimos meses el control sobre internet y, en particular, las redes sociales, al bloquear su empleo con la excusa de que son utilizados por grupos que amenazan la seguridad nacional, uno de los motivos del desplome en los sondeos de la popularidad del presidente ruso, Vladímir Putin.

Telegram, plataforma fundada en 2013 que ha sido bloqueada en países como Irán y multada por gobiernos occidentales, cuenta con más de mil millones de usuarios.

El FSB, que ya le había acusado de cooperación con terrorismo en marzo pasado, desglosó una letanía de cargos contra la plataforma: "No eliminó numerosos canales, chats y bots de la aplicación utilizados activamente por las agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones extremistas y terroristas para organizar y coordinar sabotajes y atentados terroristas, asesinatos en masa y fraude cibernético en Rusia".

"Esto ha provocado numerosas víctimas, incluyendo a mujeres y menores de edad, además de miles de millones de dólares en daños materiales", declaró la autoridad.

Además, el FSB dijo haber detenido durante el último año a 46 jóvenes rusos -de entre 18 y 22 años-, quienes tras acceder al chatbot de Telegram Daivinchik/Leo, supuestamente un servicio de citas, se vieron implicados en actividades de sabotaje y terrorismo.