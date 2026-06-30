Whatsapp dejará de pedir tu número de teléfono: Se podrá usar un alias
La compañía Meta hizo un llamado a los usuarios a reservar sus alias.
La compañía Meta hizo un llamado a los usuarios a reservar sus alias.
La red social Whatsapp se encuentra implementando una nueva característica que permitirá su utilización sin dar a conocer el número de teléfono del usuario.
Se trata de un sistema de sobrenombres o alias que será visible ante los contactos en vez del número de celular asociado a cada cuenta.
Estos alias deben tener entre 3 y 30 caracteres sin espacios y deben ser únicos e irrepetibles. Es por eso que Meta, desarrolladora de Whatsapp, ya hizo un llamado a los usuarios a reservar sus propios sobrenombres antes de la implementación total de la medida.
También es posible asociar los nombres de usuario de otras redes como Instagram o Facebook.
Con la última versión de Whatsapp, los pasos a seguir para reservar tu alias son los siguientes: