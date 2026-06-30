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Tópicos: Tecnología | Redes Sociales

Whatsapp dejará de pedir tu número de teléfono: Se podrá usar un alias

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La compañía Meta hizo un llamado a los usuarios a reservar sus alias.

Whatsapp dejará de pedir tu número de teléfono: Se podrá usar un alias
 Gemini IA
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La red social Whatsapp se encuentra implementando una nueva característica que permitirá su utilización sin dar a conocer el número de teléfono del usuario.

Se trata de un sistema de sobrenombres o alias que será visible ante los contactos en vez del número de celular asociado a cada cuenta.

Estos alias deben tener entre 3 y 30 caracteres sin espacios y deben ser únicos e irrepetibles. Es por eso que Meta, desarrolladora de Whatsapp, ya hizo un llamado a los usuarios a reservar sus propios sobrenombres antes de la implementación total de la medida.

También es posible asociar los nombres de usuario de otras redes como Instagram o Facebook.

¿Cómo reservar mi alias en Whatsapp?

Con la última versión de Whatsapp, los pasos a seguir para reservar tu alias son los siguientes:

  • Abre WhatsApp
  • Dirígete a Ajustes (o Configuración)
  • Entra en el apartado de Cuenta
  • Selecciona Nombre de usuario
  • Escribe tu alias deseado y confirma la reserva

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