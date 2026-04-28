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Tópicos: Corporativo | Efecto China | Efecto China Ciencia y Tecnología

China establece marco jurídico en ámbito cibernético con más de 180 leyes y reglamentos

Publicado:
| Periodista Digital: Xinhua

El gigante asiático finalizó la creación de un sistema legal íntegro para internet, enfocado en adaptar la legislación al acelerado crecimiento tecnológico actual.

Intensificó la educación ciudadana sobre normas virtuales mientras participa activamente en la redacción de reglas internacionales que rigen el comportamiento en la nube.

China establece marco jurídico en ámbito cibernético con más de 180 leyes y reglamentos

Foto: alinnnaaaa, unsplash.com

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China prácticamente ha establecido un sistema jurídico completo adaptado al desarrollo de internet, ya que hasta diciembre de 2025 había promulgado más de 180 leyes y reglamentos en materia cibernética, indica un informe nacional.

El informe, publicado el martes por la Administración del Ciberespacio de China, hizo un recuento del avance en el Estado de derecho en el ciberespacio chino a lo largo de los últimos años.

En 2025, China reforzó sus sistemas básicos de ciberseguridad e informatización mediante la legislación, fortaleció los mecanismos de aplicación de la ley en el ciberespacio y expandió el uso de tecnologías digitales en el trabajo judicial, detalla el documento.

Asimismo, el año pasado, el país intensificó la educación pública sobre normas jurídicas en el ámbito cibernético y estuvo más activo en la conformación de normas internacionales sobre el ciberespacio, agregó el reporte.

Con el fin de brindar una mayor protección a los derechos e intereses legítimos de los internautas chinos, en 2025 China intensificó los esfuerzos para la aplicación de la ley en el ámbito cibernético.

Sus autoridades nacionales del ciberespacio convocaron a conversaciones a 5.811 sitios y plataformas de internet, emitieron 1.646 advertencias, impusieron multas a 521 sitios y plataformas de internet, además, clausuraron 9.637 sitios web y aplicaciones, señala el informe.

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