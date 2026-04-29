Kast: "Dijimos que no íbamos a cortar derechos y no lo vamos a hacer, pero tenemos que ordenar la casa"

En medio de la creciente controversia política por la filtración de oficios de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que sugieren recortes y la "descontinuación" de diversos programas sociales, el Presidente José Antonio Kast entregó un firme respaldo a su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Pese a las críticas de la oposición y la inquietud en sectores de Chile Vamos, el Mandatario defendió la gestión fiscal y señaló la necesidad de un ajuste administrativo sin afectar derechos fundamentales.

"El ministro Quiroz está haciendo un gran trabajo, un trabajo muy difícil, porque tiene que llamar a todo Chile a que entendamos que no están todos los recursos para poder cumplir las solicitudes que hacen todas las personas", afirmó Kast.

"Nosotros dijimos que no íbamos a cortar derechos a las personas y no lo vamos a hacer, pero sí tenemos que ordenar la casa", aseguró.

El titular de Hacienda atribuyó el revuelo por el uso del verbo "descontinuar" a una malinterpretación de términos técnicos y afirmó que no implica la eliminación de beneficios, sino su reformulación.

"(El oficio) nunca fue pensado como una declaración pública y, en ese sentido, sencillamente está en un lenguaje que es un lenguaje práctico, técnico, de directo entendimiento", explicó Quiroz.

Programas en la mira y advertencias de RN

La preocupación se centra en el "anexo exploratorio" de la Dipres, que propone reducir en al menos un 15% el financiamiento de prestaciones sensibles a partir de 2027.

Entre los programas afectados se encuentran la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Bono de Invierno, el Subsidio Único Familiar y el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Además, el informe plantea recortes en el subsidio al transporte público de la Región Metropolitana y en programas críticos para personas en situación de calle, como "Protege Calle" (ex "Noche Digna").

Al respecto, la presidenta del Senado, la oficialista Paulina Núñez (Renovación Nacional), advirtió que para su sector esto representa una línea roja: "Para nosotros este es un límite y, por lo tanto, los derechos sociales que se han aprobado, que se han ganado, se tienen que mantener".

"Las personas más vulnerables se apoyan en ellos y además, recordemos, esto fue un compromiso del Presidente de la República que no tengo ninguna duda él mismo va a resguardar. Por lo tanto, en estos derechos sociales no debería haber recortes", subrayó la dirigenta de Chile Vamos.

Por su parte, Karla Rubilar (independiente-RN), ministra de Desarrollo Social y Familia bajo el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, sostuvo que, si bien es lícito evaluar programas, la Administración Kast ha cometido errores de comunicación: "Para que eso se entienda por la ciudadanía hay que evitar errores no forzados y hay que comunicar y salir proactivamente a explicarlo".

Desde la oposición, la senadora Loreto Carvajal (PPD) exigió certezas al Ejecutivo tras acompañar a un grupo de manipuladoras de alimentos a La Moneda: "Lo que nos corresponde es tener certeza de cuál es la política pública que se va a llevar a cabo", sentenció.

Mientras el debate se intensifica, parlamentarios del Frente Amplio (FA) han solicitado revelar todos los decretos de modificación presupuestaria ya firmados para el presente año, en busca de esclarecer si los recortes del 3% por ministerio ya están afectando la ejecución de programas sociales vigentes.

La discusión formal del Presupuesto 2027 comenzará en octubre, marcando lo que se vaticina como uno de los periodos legislativos más complejos para el Gobierno de Kast.