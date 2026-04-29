Lo que se sabe de la liberación del empresario de 84 años secuestrado en San Miguel

Tras una semana de cautiverio, el empresario ferretero Jorge Adolfo Vera Fierro (84 años), que había sido secuestrado el pasado 22 de abril en la comuna de San Miguel, fue liberado durante la mañana de este miércoles.

Aquí te presentamos los puntos clave de la información recopilada hasta el momento:

1. El hallazgo, estado de la víctima y su testimonio inicial

Alrededor de las 06:00 horas, vecinos de un sector apartado en la comuna de Colina alertaron a Carabineros sobre un vehículo que se incendiaba en un sitio eriazo.

Al llegar al lugar, los residentes encontraron al empresario, quien manifestó que había sido secuestrado hace una semana por ciudadanos venezolanos y colombianos, y que todavía se encontraba bastante confuso por esta situación.

Vera Fierro fue trasladado de inmediato a un centro asistencial de Colina para la constatación de lesiones y posteriormente será llevado a las dependencias de la BIPE Antisecuestros de la PDI en Ñuñoa.

2. La negociación

Fuentes preliminares indican que existió un pago económico para concretar la liberación, aunque el monto exacto no ha sido revelado.

Durante la semana de secuestro, se habrían entregado pruebas de vida periódicas.

La liberación aparentemente se gestó tras un cambio de estrategia en las negociaciones ocurrido durante la madrugada, involucrando a un negociador específico de la banda criminal.

3. Cuatro presuntos captores detenidos y colaboración de la Policía de Colombia

En una declaración conjunta desde la Fiscalía Nacional, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna, entregaron detalles sobre el operativo que contó con la colaboración clave de la Policía Nacional de Colombia.

El jefe de la PDI confirmó la detención de cuatro implicados: tres ciudadanos extranjeros y un chileno.

Cerna explicó que las capturas se realizaron mientras el secuestro aún estaba en desarrollo, razón por la cual se mantuvo bajo estricta reserva para garantizar la integridad de la víctima.

"Hubo detenciones que no se podían manifestar, no se podían expresar. Era un secuestro en desarrollo. Era delicado comunicar (los arrestos) en ese momento. Si no dimos a conocer esto, les pido que entiendan: prima mantener la vida del secuestrado y por eso mantuvimos esa reserva, pero seguimos investigando, seguimos trabajando. Son tres extranjeros y un nacional (los detenidos)", señaló el director.

La autoridad policial destacó "el trabajo de la Fiscalía, de la Brigada Antisecuestros BIPE de la PDI" y agradeció "la colaboración internacional". "La colaboración internacional ha sido importantísima en este caso, así que quiero agradecer también el apoyo de la Policía Nacional de Colombia", indicó.

Gobierno: "Es momento de que se vayan"

Por su parte, Steinert enfatizó que el combate a las bandas organizadas es una prioridad presidencial y envió un duro mensaje a las agrupaciones delictivas, especialmente tras confirmarse la participación de extranjeros en el caso.

"Quiero ser muy clara, fuerte: nosotros no vamos a parar a fin de que estas organizaciones criminales no puedan instalarse en nuestro país, y es momento de que se vayan", declaró la titular de Seguridad.

Asimismo, la exfiscal aseguró que solicitarán las penas más drásticas contra los responsables: "Frente a delitos tan fuertes, tan graves como estos, nosotros vamos a seguir investigando, detener y solicitar las penas más duras".