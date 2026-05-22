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Tópicos: País | Gobierno | Gabinete

En debut como vocero de contingencia, Pavez apuntó a "segundo impulso" del Gobierno

Publicado:
| Periodista Radio: Camila López
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Según el subsecretario, se espera que la primera Cuenta Pública de Kast reactive las prioridades de la Administración, que "no se han movido ni un milímetro".

La declaración fue parte del debut de la autoridad en un nuevo rol comunicacional, cuyo fin es apoyar a Claudio Alvarado, como titular de Interior y la Segegob.

En debut como vocero de contingencia, Pavez apuntó a
 ATON (archivo)

Entre las prioridades a reimpulsar, Pavez mencionó reconstrucción, seguridad, reordenamiento migratorio y crecimiento económico.

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Al cierre de una semana marcada por el inédito ajuste ministerial, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, transparentó que al interior de La Moneda, se espera que la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast gatille un "segundo impulso" para el Gobierno.

La autoridad abordó el asunto la tarde de este viernes, después del consejo de gabinete en Cerro Castillo, durante un punto de prensa que ha sido considerado como su debut en su rol como vocero en materia de contingencia.

Esto, ya que tras la salida de Mara Sedini, el Ejecutivo impuso un nuevo esquema comunicacional, en el cual Pavez debe apoyar al biministro de Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, quien a su vez, se encarga de un rol más político e institucional.

En cuanto al consejo de gabinete, que tuvo lugar a poco más de una semana de que Kast comparezca ante el Congreso, el subsecretario afirmó: "Lo que se espera que suceda a partir de la Cuenta Pública es un segundo impulso para materializar las prioridades, que son muy claras para el Gobierno y para el Presidente, en materia de reconstrucción, seguridad, reordenamiento migratorio y crecimiento económico".

"Esas prioridades no se han movido ni un milímetro, y lo que estamos haciendo es reimpulsar esta agenda, evaluando lo que se ha hecho estos 70 días y por supuesto, proyectando todo lo que se va a venir hacia el futuro", cerró.

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